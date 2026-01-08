Aktiv personlig assistent till kvinna
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-01-08
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en personlig assisten som trivs med ett aktivt och socialt arbete. Du ska vara beredd på att följa med på kundens aktiviteter utanför hemmet.
Tjänsten är som vikarie, med möjlighet att utökas.
Det ingår i arbetet att hjälpa kunden med personlig omvårdnad, träning, sköta hemmet och laga mat tillsammans.Kvalifikationer
Den vi söker är en mogen +30 och trygg person och gärna kvinna, eftersom det ingår personlig omvårdnad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet avett liknande arbete
Du behöver vara social, klara svenska språket väl och vara fysiskt stark. Det finns hjälpmedel till en del av förflyttningarna.
Låter detta intressant, välkommen att söka redan idag. Bredvidgång erbjuds.Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
individuell lön friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Cecilia Schack-Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se 0739-414678 Jobbnummer
9674193