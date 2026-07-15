Aktiv personlig assistent
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-15
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Personlig assistent sökes till en aktiv och glad 7-årig pojke med autism
Vi söker en trygg, engagerad och lekfull personlig assistent till en härlig 7-årig pojke med autism. Han är en nyfiken och energifylld kille som tycker om att vara i rörelse, leka, upptäcka nya saker och ha roligt tillsammans med personer han känner sig trygg med.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i hans vardag. Du hjälper honom att skapa struktur och förutsägbarhet, samtidigt som du uppmuntrar till lek, utveckling och delaktighet utifrån hans egna förutsättningar. Arbetet innebär att finnas med både i hemmet och vid olika aktiviteter, där du bidrar till en trygg och positiv miljö.
Vi söker dig som:
Är trygg, lugn och ansvarstagande.
Har ett positivt förhållningssätt och ett stort tålamod.
Tycker om att leka, vara aktiv och vistas utomhus.
Kan skapa struktur och följa rutiner samtidigt som du är flexibel när situationen kräver det.
Är lyhörd och har förmåga att läsa av barnets behov och kommunikation.
Har ett genuint intresse av att arbeta med barn och vill bidra till en meningsfull och utvecklande vardag.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta med barn med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Har arbetat som personlig assistent, inom skola, förskola eller annan barnverksamhet.
Har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste för oss är att du är en varm, trygg och engagerad person som kan bygga en god relation med vår son och möta honom med respekt, tålamod och glädje.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Stockholm,Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
10003054