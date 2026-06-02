Aktiv natt ca 75%, Västra Frölunda
2026-06-02
Jag är en glad ung kvinna som nu söker en ny kvinnlig personlig assistent som vill arbeta främst aktiv (vaken) natt. Helst önskar jag att du vill jobba för mig i många år Ju mer vi lär känna varandra desto viktigare och mer värdefull blir du för mig. Desto lättare och roligare blir då också jobbet för dig.
Jag använder personlig assistans dygnet runt för att kunna leva ett aktivt och kul liv. Din arbetsplats är där jag befinner mig. Jag studerar på dagtid. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och använder alternativ kommunikation.
Jag bor i egen lägenhet med hjälp av mina personliga assistenter. Jag söker dig som gillar att vara aktiv på jobbet och som tycker om att göra stor skillnad för en annan människa. Tack vare dig kan jag leva mitt eget liv!
Du behöver vara helt rök och snusfri. Att vara min personliga assistent är kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Det är därför viktigt att du är engagerad, lyhörd, flexibel, lugn och mycket serviceinriktad.
Jag söker nu dig som vill arbeta ca 75%, främst aktiv (vaken) tid natt. Det innebär ca 2-3 nätter per vecka i snitt. I tjänsten ingår också att arbeta ca 2 kvällar per månad. Du kommer att få god introduktion och bredvidgång innan du arbetar egna pass.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NATT u083". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se/
412 51 GÖTEBORG Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9941652