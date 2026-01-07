Aktiv levnadsglad man söker Personlig assistent
Om du förväntar dig ett vårdkrävande eller ett stillasittande jobb är du inte rätt person för tjänsten.
Vill du däremot ha ett aktivt och varierande arbete och bor i Örebro med omnejd så är du förhoppningsvis personen jag letar efter.
Jag är en aktiv och livsglad man som har ett rörelsehinder (rullstolsanvändare,) jag är även gravt synskadad ( juridiskt blind.) Men tro inte jag har ett lugnt liv för det!
Jag har en väldigt aktiv vardag där jag utövar många olika aktiviteter, bland annat styrketräning/funktionsträning, boxning samt arm cykling och simning, dock är jag inte intresserad av sport.
Jag är en tekniknörd och en hälsosam matälskare som älskar att prova på nya saker,
jag håller även på att skapa musik, filmer och texter som bland annat ska publiceras på min egna hemsida samt YouTube-kanal.
Jag söker en assistent som vill vara med mig under mina aktiva dagar och hjälpa mig med såväl vanliga hushållssysslor och viss kropps hygien samt matlagning och vara en positiv fläkt som finns vid min sida för stöttning.
Det är viktigt för mig att du ska orka med min aktiva livsstil, för jag vill inte ha en assistent som hindrar mig i min vardag i såväl stort som smått bara för att den inte orkar eller har lust.
Jobbet innehåller inga lyft men det krävs ändå att du har god fysik, så ryggproblem eller liknande kommer inte fungera då jag sitter i manuell rullstol och gillar att "gå" dit jag ska.
Jag vill även att mina assistenter ska vara flexibla och ha möjlighet att följa med på kortare resor till närliggande städer samt ibland även längre resor.
Jag vill att du är rökfri, då jag hyser stort obehag för röklukt, och det är ett stort plus om du har körkort men det är inget krav.
Arbetspassen är i dagsläget 8-21 på vardagar och 9-21 på helger dock har jag möjlighet att dela passen om behov uppstår. Jag haroftast en och samma assistent hela dagen och den assistenten jobbar ensam med mig, med andra ord har jag inte rätt till dubbelassistans.
Det jag söker just nu är en Timanställd person som kan jobba 1 pass i veckan, med andra ord är tjänsten 33%. Denna tjänst kan eventuellt utökas till fler pass i framtiden.
Jag söker även en eller flera personer som kan hoppa in och jobba som vikarie vid behov.
Tycker du det här låter som ett intressant och roligt arbete så är du välkommen att skicka in en ansökan till e-postadressen ansokan@crilleoco.se
, och då vill jag att du skriver vilken tjänst du är intresserad av, Timanställd eller Vikarie
Jag önskar att du skriver en ansökan riktad till dessa tjänster, så jag lättare kan se vem du är och om du är lämpad för jobbet, samt att du skriver med referenser. Krav är att du har ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna söka tjänsterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: ansokan@crilleoco.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd/Vikarie".
Johansson Christer Kontakt
Christer Johansson pa@crilleoco.se 0706524663 Jobbnummer
