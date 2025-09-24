Aktiv kvinna i Botkyrka söker timvikarier
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka
2025-09-24
Jag söker kvinnliga personliga assistenter som har erfarenhet av yrket eftersom det är mycket varierande och som är 30 år eller äldre med god fysik, dvs god rygg, armar och ben och du ska kunna promenera långa sträckor för jag är ute mycket. Jag föredrar även att du är praktisk, flexibel och helst orädd och du som söker måste ha bra kunskaper i svenska språket.
Jag har nu blivit 72 år och bor med min sambo i Botkyrka och använder permobil i mitt dagliga liv både inne och ute.
Jag har taklyft i sovrum och badrum så det blir inga tunga kroppslyft men jag behöver hjälp vid träning,duschning,måltider, handling och mycket mer som hör livet till.
Mina intressen är konst I alla dess former och uttryck och jag går gärna på museer och andra evenemang, men min stora kärlek finns hos mina krukväxter och min uteplats där det också växer och blommar så det underlättar mycket om du är en likasinnad för hemma hos mig kommer det först.
Du kommer att få arbeta som timanställd, gäller dag och kväll och ibland även natt pass. Det innebär att du kan hoppa in med kort varsel,samt vid sjukdom och ledighet för ordinarie personal.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
Timlön enligt kollektiv avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett deltidsjobb.
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615)
Stil Jobbnummer
9524672