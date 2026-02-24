Aktiv assistent till kille i Degerfors
2026-02-24
Nu söker vi en personlig assistent som vill arbeta med vår kund lite utanför Degerfors. Arbetet är till att börja med vid behov under våren och fasta tider under sommaren med möjlighet till förlängning.
Vem är jag?
Jag är en kille i 20-års åldern som bor lite utanför Degerfors tillsammans med min familj och ett gäng katter.
På min fritid tycker jag om att vara ganska aktiv. Tycker om att gå i skog och mark, besöka affärer eller åka på en biltur och kanske äta något gott.
Min funktionsvariation gör att jag behöver stöttning i min vardag på flera sätt. Det kan handla om att fixa mat, hjälp vid personlig omvårdnad och hygien samt att göra aktiviteter.
Jag kommunicerar främst med kroppsspråk.
Så här kan en dag med mig se ut:
På morgonen när du kommer så kanske det redan finns en idé om vad vi skall göra idag. Kanske packar vi ryggsäcken med fika eller lunch och ger oss ut i skogen eller så tar vi en biltur i min bil och besöker affärer eller bara cruisar runt. Det finns även stor risk att vi besöker någon snabbmatsrestaurang utmed vägen!
När vi kommer tillbaka hem så kan det vara dags för kvällsmat och en dusch innan det är dags att varva ner innan det är läggdags.
Vem är du?
Till det här arbetet söker vi dig som är nyfiken och intresserad av att arbeta för en annan person i dennes vardag.
Du är påhittig och aktiv och tycker om att hitta på saker.
Har du tidigare erfarenhet av autism är det meriterande men inget krav.
Du som söker denna tjänst bör EJ vara allergisk mot katter då det finns i hemmet. Du bör ej heller vara känslig mot tobaksdoft.
Körkort + tillgång till egen bil är ett krav då arbetsplatsen är belägen dit ingen kollektivtrafik går samt att du i tjänsten kommer att framföra min bil.
Tjänsten är till att börja med en behovsanställning under våren med arbete på schema under sommaren
Arbetstiderna kan variera med både dagar och kvällar samt helger.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-7077822
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
