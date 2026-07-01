Äktab Söker En Ce-Chaufför För Sommaren!
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2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Vill du tillbringa sommaren bakom ratten hos ett väletablerat och växande åkeri? Just nu söker vi CE-chaufförer till ÄKTAB i Ulricehamn för sommarsäsongen, med goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
Som CE-chaufför hos ÄKTAB blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att transporterna genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet. Tjänsten erbjuder en varierad vardag där du får arbeta med flera olika typer av transporter, bland annat bulk- och träpulvertransporter, fjärrkörning samt transporter med påhängstruck – en av ÄKTAB:s specialistinriktningar.Dina arbetsuppgifter
• Körning med bil och släp inom styckegods
• Bulk- och träpulvertransporter
• Transporter med truckbil och påhängstruck
• Lastning och lossning av gods
• Hantering av bakgavellift och motviktstruck
• Daglig kontakt med kunder och mottagare
• Ansvar för fordon, last och transportdokumentation
• Planering och genomförande av transporter enligt gällande regler och rutiner
Du kommer att köra moderna gasdrivna fordon och arbeta självständigt med stort eget ansvar.Om tjänsten
• Placeringsort: Ulricehamn
• Omfattning: Heltid
• Period: Vecka 27–32, med möjlighet till förlängning
• Arbetstid: Dagtid, måndag–torsdag (cirka 10 timmar per dag)Profil
Varför ÄKTAB?
Hos ÄKTAB får du chansen att arbeta hos ett växande åkeri som satsar på både människor och framtidens transportlösningar. Här kör du moderna gasdrivna fordon och blir en del av en verksamhet där hållbarhet, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Du välkomnas till ett engagerat team med stark sammanhållning, där du får möjlighet att utvecklas i en varierad roll. För rätt person finns dessutom goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommarsäsongen.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god social förmåga, ett professionellt bemötande och tycker om att bygga goda relationer med både kunder och kollegor.
Du är driven, tar egna initiativ och känner dig trygg i att fatta beslut i det dagliga arbetet. Samtidigt är du flexibel och uppskattar en varierande arbetsdag.Kvalifikationer
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• ADR 1.3 (frimängd)
• Erfarenhet av bakgavellift
• Erfarenhet av motviktstruck
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare erfarenhet av yrkestrafik och transportarbete
Meriterande
• Erfarenhet av bulktransporter
• Erfarenhet av påhängstruck eller truckbil
• Erfarenhet av styckegodskörning
• Erfarenhet av gasdrivna fordon
• Lokalkännedom i regionen
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9987873