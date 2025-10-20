Akkodis söker konsult - Testingenjör inom Elektronik
Akkodis söker konsult - Compliance & Test Engineer inom elektronik
Är du en elektronikingenjör med passion för testning, kvalitet och regelefterlevnad? Trivs du i en miljö där noggrannhet och "true to specification" är avgörande? Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig!
Akkodis söker nu en Compliance & Test Engineer för ett långsiktigt uppdrag hos en ledande industriell aktör inom robusta nätverks- och kommunikationslösningar. Du kommer att arbeta i ett innovativt R&D-team som utvecklar högkvalitativa elektronikprodukter för krävande industrimiljöer.
Om rollen
I denna roll kommer du att ansvara för att planera, koordinera och utföra tester för att säkerställa att produkterna uppfyller relevanta standarder och regelverk. Du kommer att arbeta nära konstruktörer, projektledare och externa testinstitut för att driva certifieringsprocesser och kvalitetssäkring.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
* Utföra och koordinera tester inom EMC, klimat, mekanik, elsäkerhet och andra elektriska områden.
* Vara kontaktperson mot externa test- och certifieringsinstitut.
* Följa upp och implementera nya regulatoriska krav.
* Övervaka förändringar i standarder och regelverk.
* Utveckla och förbättra processer och testmetoder inom compliance.
Vi söker dig som har:
* En civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande.
* Erfarenhet av certifieringsprocesser för elektronikprodukter.
* God förståelse för CE-märkning, EMC/RF, miljö- och säkerhetskrav.
* Förmåga att tolka tekniska standarder och kravspecifikationer.
* Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
* Några års erfarenhet av regulatory compliance inom elektronik eller industriprodukter.
* Erfarenhet av att driva produkter genom test- och certifieringsfaser.
* Kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och noggrann. Du gillar att dokumentera ditt arbete och samarbeta nära med kollegor inom test och konstruktion. Du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap och bidrar till en kultur av lärande och förbättring.
Om Akkodis
På Akkodis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. När det kommer till din karriär så är det du som styr, vi litar på dina beslut och stöttar dig för att du ska nå dina ambitioner. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Akkodis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.
Genom att bli vår kollega kommer du öka möjligheterna för att din vardag varierar med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få ut mer av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Akkodis finns representerade i USA, Kanada, Europa, Asien med över 100 kontor och med mer än 50 000 kollegor i uppdrag varje dag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter detta intressant? Då ska du söka denna tjänst så snart som möjligt!
Vill du veta mer, ta gärna kontakt med ansvarig Business Manager, Jimmy Lundberg 073-684 77 66, jimmy.lundberg@akkodisgroup.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
