AKG Sverige söker arbetskonsulent
AKG Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-07-22
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AKG Sverige söker arbetskonsulent
Att stödja målgruppen arbetssökande individuellt och i grupp kan bli din nästa utmaning!
Steg till Arbete (STA) är en värdefull och kvalitativ tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar med yttersta mål att i en sammanhållen process identifiera resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet att börja ett arbete eller en utbildning.
Målgruppen befinner sig av olika anledningar utanför arbetsmarknaden och behöver anpassade arbetsförberedande insatser för att uppnå självförsörjning.
Läs mer om uppdraget på vår hemsida: www.akgsverige.se
Ditt huvuduppdrag blir att ansvara för att deltagarna i uppdraget ska öka sin aktivitetsnivå och därmed uppnå målet med tjänsten att närma sig ett arbete eller utbildning.
Ansvarsområden:
Schemaläggning och planering av arbete med deltagare
Genomföra kompetenskartläggning i vilken deltagarens kompetenser, förutsättningar och intressen kopplade till arbetsmarknaden ska synliggöras
Ge stöd vid aktivitetsutförande
Coacha och stötta i uppdraget och ute på reell arbetsplats
Variera aktivitet och stöd utifrån deltagares behov med fokus på dennes bakgrund, förutsättningar, behov - kopplat till dennes fokusyrke
Genom föreläsning och individuella samtal gå igenom olika självstärkande områden
Ansvar för uppföljningar på deltagarnas arbetsprövningsplats
Ansvar för att de gemensamt uppsatta målen efter varje delmoment av tjänsten följs upp och dokumenteras
Samverkan med kollegor så som leg. Arbetsterapeut, Studie- och yrkesvägledare samt Språkstöd
För att lyckas i ditt uppdrag bedömer vi att du behöver ha en bred erfarenhetsbank kring ovan delar och har tillgång till en gedigen egen verktygslåda att hämta kunskap och arbetssätt från.
Du bär ansvar för vår återrapportering till kund varför stor fallenhet för dokumentation kommer att underlätta ditt arbete. Uppdraget innefattar många kontakter inom och utanför organisationen behöver du ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och i rollen som Arbetskonsultent ansvarar du tillsammans med leg. Arbetsterapeut för att säkra att vi genom våra interna processer bedriver en leverans vi är stolta över och du är en del i det löpande utvecklingsarbetet.
Grundläggande kompetenskrav
Minst 2 års högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på heltid inom sociologi, beteendevetenskap, pedagogik eller medicin
1 års erfarenhet på minst halvtid av individuell eller grupphandledning/coachning av personer med psykisk eller fysisk ohälsa alternativt funktionsnedsättning under de senaste 3 åren.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
Omfattning heltid
Individuell lönesättning
Start efter överenskommelse
För frågor kring tjänsten maila ansvarig Rekryterare.
Vi på AKG Sverige värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna kandidater som utöver ovan profil bidrar med olika bakgrund och livserfarenhet till våra team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AKG Sverige AB
(org.nr 559357-9823)
171 44 SOLNA Kontakt
Rekryterare
Diana Bostedt diana.bostedt@akgsverige.se Jobbnummer
10009601