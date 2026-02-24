Akademikernas a-kassa söker handläggare
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa i Stockholm
Vill du bidra till ett välfungerande trygghetssystem och en flexibel arbetsmarknad? Nu söker vi engagerade medarbetare till vår försäkringsavdelning inför sommaren - både för sommarvikariat och tillsvidareanställningar.
Vi är Sveriges största a-kassa
Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 800 000 högskoleutbildade medlemmar i alla branscher och sektorer - både anställda och företagare. Vi ser till att människor som förlorar sitt jobb får den ersättning de har rätt till. Våra ledord är rätt, snabbt och respektfullt och för att trivas hos oss behöver man vara bra på att ge service och vara duktig på att kommunicera. Du får en viktig roll i att bidra till en trygg och välfungerande arbetsmarknad genom det arbete du gör varje dag.
Sommarvikariat och tillsvidareanställningar
Inför sommaren stärker vi upp vår verksamhet och söker flera handläggare som ska jobba med service gentemot våra medlemmar. Vi erbjuder både visstidsanställningar över sommaren och tillsvidareanställningar.
För sommarvikariaten söker vi i första hand dig som är i början av dina studier på universitet eller högskola, och som vill ha ett återkommande sommarjobb under studietiden.
För tillsvidaretjänsterna söker vi i första hand dig som antingen avslutar dina studier till sommaren eller som har några års arbetslivserfarenhet. För dessa tjänster ingår en planerad utveckling till rollen som försäkringshandläggare under hösten.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som servicehandläggare arbetar du med att:
svara på frågor ersättning och medlemskap,
informera om hur a-kassan fungerar med rättigheter och skyldigheter,
guida medlemmarna i deras ansökningar om ersättning och hur de kan använda våra digitala tjänster,
ge besked om ärendestatus och utbetalningar.
Som försäkringshandläggare arbetar du dessutom med att utreda och fatta beslut om våra medlemmars rätt till arbetslöshetsersättning.
Vem är du?
Förmågor och personliga egenskaper som är viktiga för att du ska trivas och lyckas i jobbet hos oss är att ska du tycka om att hjälpa människor, ha mycket god kommunikativ förmåga och vara intresserad av de svenska trygghetssystemen. Du ska på ett enkelt och tydligt sätt kunna förmedla en komplex lagstiftning. Du är prestigelös, självgående i ditt arbete och tar ansvar för att vi tillsammans når våra mål.
För sommarvikariat ser vi gärna att du har:
en pågående akademisk utbildning om minst 180 hp, gärna med inriktning samhällsvetenskap, statsvetenskap eller juridik
tidigare arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
trygghet i att arbeta med siffror och grundläggande matematik, vilket gör att du kan förklara beräkningar för våra medlemmar
god dator- och systemvana.
För tillsvidareanställning ser vi gärna att du har:
en avslutad akademisk utbildning om minst 180 hp, gärna med inriktning samhällsvetenskap, statsvetenskap eller juridik
tidigare arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke
tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med handläggning, utredning eller rådgivning
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
trygghet i att arbeta med siffror och grundläggande matematik, vilket gör att du kan förklara beräkningar för våra medlemmar
god dator- och systemvana.
Vi ser det som meriterande om du har:
kunskaper om arbetslöshetsförsäkringen och/eller förvaltningsrätt
tidigare arbetslivserfarenhet från a-kassa, myndighet eller liknande verksamhet
Du erbjuds
Anställningen inleds med en gedigen introduktion och utbildning som du tar del av tillsammans med dina nya kollegor. Därefter finns handledare och mer erfarna kollegor som stöd i arbetet.
Startdatum för anställningen är den 8 juni. Vi söker dig som kan arbeta heltid på plats på vårt kansli under perioden 8 juni - 21 augusti. Våra arbetstider är måndag - fredag, 08.30 - 16.30. Vid tillsvidareanställning tillämpas provanställning.
Vi sitter i trevliga lokaler på Södermalm i Stockholm och erbjuder fina förmåner för dig som anställd. Genom vårt kollektivavtal har vi bland annat tjänstepension, förkortad arbetsvecka på 37,5 timmar, lunchförmån och ett generöst friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om oss och våra förmåner här.Så ansöker du
Ansök genom att skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågor. För att kunna göra en så rättvis och likvärdig bedömning av alla kandidater önskar vi att du inte skickar in något personligt brev och inte något foto i ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför så snart som möjligt men senast den 17 mars 2026. Annonsen kan komma att plockas ned innan sista ansökningsdatum.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Anton Engström, HR partner (anton.engstrom@akademikernasakassa.se
, 070-492 29 18) eller,
Sofie Granberg, rekryterande chef (sofie.granberg@akademikernasakassa.se
, 072-1416334).
Facklig representanter:
Anna Maria Saxgård, Akademikerförbunden (annamaria.saxgard@akademikernasakassa.se
, 08-566 445 89),
Suzan Alpün, Unionen (suzan.alpun@akademikernasakassa.se
, 08-4123392)
Välkommen att bli en av oss!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss därför att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa
, https://www.akademikernasakassa.se/
Östgötagatan 90 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Akademikernas a-kassa Jobbnummer
9761733