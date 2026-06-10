AI-utvecklare
Huvudkontoret Norr AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-06-10
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Vi söker dig som kan bygga på riktigt.
Huvudkontoret är ett nystartat techbolag i Luleå med fokus på AI, systemutveckling och digitala lösningar som fungerar i praktiken. Bolaget är nytt, inte erfarenheten.
Nu söker vi en AI-utvecklare som vill vara med tidigt.
Rollen
Du är förmodligen en trygg utvecklare som fortfarande är nyfiken. En sån som gillar att förstå varför något byggs, inte bara vad som ska byggas. Hos oss kommer du arbeta med systemutveckling, AI-nära lösningar och digitala produkter som används på riktigt. Det kan handla om att bygga nya tjänster, integrera AI i befintliga system, utveckla interna verktyg, automatisera arbetsflöden eller hjälpa kunder att fatta bättre tekniska beslut.
Vi jobbar nära både teknik och verksamhet. Därför tror vi att du gillar helheten lika mycket som implementationen.
Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling
Stark erfarenhet av Java
Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer och arbetssätt
Testat eller arbetat med AI-assisterad utveckling, till exempel Codex, Cursor, Claude Code eller liknande
Ett genuint teknikintresse och en vana att hålla dig uppdaterad
Förmåga att ta ansvar, resonera kring lösningar och bry dig om kvaliteten i det du bygger
Tickar du inte varje punkt men känner att det här låter som du? Hör av dig ändå. Det är också viktigt för oss att du är en person som bidrar till kulturen omkring dig. Någon som delar med sig, säger vad du tycker och hjälper andra att bli bättre.
Vi gillar människor som är hängivna, raka och relevanta. Folk som bryr sig om sitt hantverk, säger som det är och håller det de lovar.
Vad du får hos oss
Hos Huvudkontoret får du vara med och bygga ett bolag från början. Det betyder att du får påverka på riktigt. Hur vi jobbar, vilka uppdrag vi tar, vilka tekniker vi använder och vilken kultur vi bygger.
Vi erbjuder bra förmåner, stor frihet och en miljö där kompetensutveckling är en naturlig del av jobbet. Vi vill jobba med människor som vill framåt och då behöver vi också skapa förutsättningar för det.
Och ja, vi tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet. Inte varje dag hela tiden. Men tillräckligt ofta för att det ska märkas.
Om Huvudkontoret
Vi bygger inte ett bolag kring fina slides eller buzzwords. Vi vill bygga något som håller. Med rätt människor, bra relationer och lösningar som fungerar. Vi är inte störst och det vill vi inte heller vara. Men vi är noga med vilka vi tar in. Det är vår viktigaste kvalitetssäkring.
Låter det intressant?
Skicka några rader om dig själv, vad du gjort tidigare och varför du blev nyfiken på Huvudkontoret. Vi har inget rekryteringssystem, än. Så just nu räcker ett mail till hej@huvudkontoret.io Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hej@huvudkontoret.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huvudkontoret Norr AB
(org.nr 559578-8265)
Skeppsbrogatan 8 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Jobbnummer
9957261