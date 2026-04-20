AI-Engineer
2026-04-20
Bygg AI-lösningar som faktiskt sätts i produktion. Du arbetar med allt från LLM-integrationer och agenter till dokumentbearbetning och sök.
Om rollen
Som AI-Engineer på Walma bygger du lösningar som går från idé till produktion, hos riktiga kunder med riktiga problem. Du jobbar med LLM-integrationer, AI-agenter, dokumentbearbetning, semantisk sök och mer.
Hos oss är du inte bara en kugge. Du är med och formar hur vi bygger, från arkitektur till leverans.
Ansvarsområden
Designa och bygga AI-lösningar med LLMs, agentramverk och vektordatabaser
Utveckla integrationer mot kunders befintliga system och datakällor
Bygga och optimera pipelines för dokumentbearbetning, klassificering och extraktion
Bidra till våra interna produkter (Noda, Ocle)
Arbeta direkt med kunder för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar
Delta i kodgranskning, tekniska diskussioner och kunskapsdelning
Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av mjukvaruutveckling (Python, TypeScript eller liknande)
Praktisk erfarenhet av att arbeta med LLMs och AI-ramverk (LangChain, OpenAI API, Anthropic, etc.)
Förståelse för vektordatabaser, embeddings och semantisk sök
Erfarenhet av att bygga och deploya tjänster i molnmiljö (Azure, AWS eller GCP)
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar från krav till leverans
Flytande engelska (svenska är ett plus)
Meriterande
Erfarenhet av agentramverk (CrewAI, AutoGen, LangGraph)
Kunskap om OCR, dokumentparsning och dataextraktion
Erfarenhet av Kubernetes, Docker och CI/CD
Bidrag till open source-projekt
Vad vi erbjuder
Arbeta med den senaste AI-tekniken i skarpa kundprojekt
Stort eget ansvar och inflytande över tekniska val
Flexibelt arbete med möjlighet till hybrid/remote
Kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till de senaste verktygen
Personaloptionsprogram
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Hemsida eller linkedin
E-post: work@walma.ai
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walma AI AB
(org.nr 559447-3299), https://walma.ai/
9865037