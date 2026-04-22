AI-arkitekt
Vill du vara med och utveckla Socialstyrelsens AI-förmåga på Digitaliseringsavdelningen?
På Socialstyrelsen driver vi digital transformation som stärker vår förmåga att utveckla vård och omsorg i hela Sverige. Digitaliseringsavdelningen är en möjliggörare i detta arbete, där du får en central roll i att leverera och förvalta kritiska system, bygga moderna tjänster och bidra till en hög nivå av IT-säkerhet.
Digitaliseringsavdelningen bistår resten av Socialstyrelsen med tekniska lösningar och systemstöd, exempelvis AI-verktyg som kan nyttjas i vår verksamhet. Vi söker en arkitekt som vill vara med och bidra till att bygga upp AI-stöd utifrån olika delar av våra systemmiljöer.
Som arkitekt hos oss arbetar du tillsammans med utvecklingsteam och drift för att säkerställa stabila, skalbara och säkra lösningar som gör stor nytta.
Du kommer att
I denna roll kommer du vara IT-arkitekt med fokus på AI-utveckling. Du kommer arbeta med att definiera målarkitektur och tekniska riktlinjer för AI-lösningar, designa lösningsarkitektur för AI/ML och generativ AI. Även säkerställa att nya lösningar kan integreras med befintliga och kommande IT-system och dataplattformar, samt säkerställa krav på säkerhet, integritet och regelefterlevnad.
I denna roll ingår att utvärdera nya tekniker, verktyg och plattformar inom AI, och bidra till uppbyggnad av AI-plattformar och tekniska arbetssätt, stödja utvecklingsteam och projekt med teknisk expertis.
Om dig:
För att bidra till vår verksamhet behöver du ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att bygga förståelse och samarbete mellan teknik och verksamhet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och är van att driva teknisk förändring i en komplex organisation och systemmiljö. I denna roll behöver du ett starkt intresse för ny teknik och nya lösningar, hur dessa kan implementeras till nya arbetssätt. Du besitter en god förmåga att se till helheten och förstå strategiska konsekvenser och prioriteringar med verksamheten i centrum.
Du har
flera års erfarenhet av att arbeta med IT- eller lösningsarkitektur
god erfarenhet av att arbeta med en eller flera komplexa produkter/IT-system
arbetat med avancerad dataanalys och datadrivna lösningar
erfarenhet av att arbeta med arkitektur/design i molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
god kunskap och erfarenhet av systemintegration och dataarkitektur
erfarenhet av verksamhetsnära utveckling och digital transformation
god erfarenhet av att driva tekniska initiativ och förändringsarbete
god förmåga att designa skalbara och robusta lösningar
relevant utbildning
förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift i rapporter och dokumentation
Det är dessutom meriterande om du har erfarenheter av följande
bygga AI/ML-lösningar
arbete med eGenerativ AI / LLM-lösningar
AI-governance eller ansvarsfull AI
ML Ops eller modellförvaltning
Enterprise architecture-ramverk
erfarenhet från reglerad verksamhet med en komplex teknisk IT-miljö.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
Din tjänstetitel blir it-arkitekt och din placering är på Enheten för gemensamma tjänster på Digitaliseringsavdelningen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. Vi uppskattar om alla dina erfarenheter och meriter inom ovan nämnda områden framgår i ditt CV.
Läs gärna mer om alla lediga It-roller vi har just nu på: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/jobba-hos-oss/lediga-jobb/.
På https://www.socialstyrelsen.se/
kan du läsa mer om vår verksamhet och de förmåner vi erbjuder. För mer information om detta är du varmt välkommen kontakta ansvarig personalspecialist.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Fredrik Berg, fredrik.berg@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Lilian Westin, lilian.westin@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124486".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM
