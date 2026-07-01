AI- och affärsdriven Systemkonsult inom Azure
Visma Software AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi på Visma Software Nordic söker nu en systemkonsult för att stärka vår tillväxtresa. I denna roll kommer du att vara en del av ett innovativt SaaS-bolag där din kompetens inom molnlösningar och Azure blir direkt avgörande för att optimera våra kunders verksamhet genom sömlösa och moderna integrationer.
Rollen
Som systemkonsult är du den viktiga bryggan mellan teknik och kundnytta. Du arbetar som konsult och har en central roll i utvecklingen av integrationer i leveransen av vårt affärssystem. I din vardag har du daglig kontakt med våra kunder för att förstå deras behov och designa lösningar som effektiviserar deras verksamheter. Vi befinner oss i ett spännande skede där vi flyttar våra produkter till molnet, och ditt fokus är att säkerställa sömlösa integrationer för våra kunder. I din vardag kommer de huvudsakliga uppgifterna att innebära:
Designa och bygga nya integrationer från grunden i Azure.
Ta ett helhetsansvar för integrationsprojekt, från arkitektur till stabil leverans, löpande förvaltning och optimering.
Anpassa rapporter och göra konverteringar åt kund.
Ta del av relevanta Azure-certifieringar för att ligga i framkant.
Tech Stack
Azure (med fokus på Azure Integration Services)
REST-API:er
C#, .NET
MS SQL Server
Produkten
Du arbetar med Control Edge – Vismas moderna, molnbaserade ekonomisystem.
Byggt för komplexa organisationer
Fokus på AI, automation och säkerhet
Höga krav på prestanda och skalbarhet
Placering: Stockholm / Malmö (med möjlighet till hybridarbete)
Vem är du?
Vi söker en självgående lagspelare som trivs i en affärsnära roll med daglig kundkontakt och ett tydligt driv som debiterande konsult. För dig är det en självklarhet att hålla hög kvalitet i din löpande projektdokumentation, rapportering och efterlevnad av interna rutiner. Du kombinerar ett djupt tekniskt fokus med ett genuint intresse för kundens affärsnytta. Du tar naturligt helhetsansvar, är nyfiken på ny teknik och vill att din utveckling ska drivas av AI. Som person är du affärsinriktad, strukturerad och kommunicerar väl på både svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att bygga, designa och underhålla integrationer samt dataflöden mellan system och externa parter.
Vi välkomnar även dig som är i början av din karriär. För att passa i rollen har du en stark teknisk grund och ett brinnande intresse för molnteknik och AI. Hos oss får du chansen att växa in i systemkonsultrollen tillsammans med seniora kollegor, förutsatt att du redan har praktisk erfarenhet av Azure och API:er (t.ex. från projekt, praktik eller exjobb).
Vi vill att du har erfarenhet av eller god förståelse för:
Integrationer & API:er: Utveckling i C#/.NET, förståelse för REST API:er samt datatransformation.
Molnteknik: Praktisk erfarenhet av Azure, med särskilt fokus på Azure Integration Services.
Databaser: Kunskap om relationsdatabaser (SQL).
Verksamhetsförståelse: Hur olika verksamhets- och affärssystem fungerar (erfarenhet av ekonomi- eller affärssystem är en stark bonus!).
Varför Visma Software Nordic?
Visma Software Nordic är ett av Visma Gruppens tongivande bolag med ca 900 anställda. Våra produktsviter förenklar komplexa affärsprocesser och hjälper våra kunder att behålla fokus, växa och arbeta smartare.
Vi befinner oss just nu i en spännande fas i bolagets utveckling. I januari 2025 gick våra svenska, norska och danska bolag i koncernen och bildade tillsammans Visma Software Nordic. Målet? Att såväl expandera som att ytterligare stärka vår befintliga position som ledande ERP/HRM-aktör i Norden.
Du kommer att ingå i en stark professionell miljö med fokus på innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling - samtidigt som du arbetar i kärnan av vår tillväxtresa. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, stora utvecklingsmöjligheter och chansen att påverka.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att bifoga CV alternativt länk till din LinkedIn-profil. Personligt brev undanbedes. Sista ansökningsdag är 18 september. Från och med augusti påbörjar vi löpande urval.
Frågor? Åsa Duvander, Consultant Manager | asa.duvander@visma.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visma Software AB
(org.nr 556567-5906) Jobbnummer
9987888