AI Workflow Engineer
2025-12-22
För kundens räkning söker vi en AI Workflow Engineer till en organisation verksam inom AI-driven utbildning för life science och medicinsk kompetensutveckling. Rollen innebär ansvar för att utveckla och optimera intelligenta AI-workflows som möjliggör skalbar, kvalitetssäkrad produktion av digitalt utbildningsinnehåll.
Placering: Stockholm
Organisationsbeskrivning
Kunden är verksam inom EdTech med inriktning mot life science och medicinsk utbildning. Organisationen utvecklar AI-baserade lösningar som används för att skapa, strukturera och kvalitetssäkra utbildningsmaterial för komplexa och reglerade kunskapsområden.
Arbetsgivarbeskrivning
Arbetsgivaren erbjuder en teknikdriven och kunskapsintensiv miljö där AI används för att förbättra lärande, precision och tillförlitlighet. Här finns stort fokus på innovation, kvalitet och långsiktig samhällsnytta inom medicin och life science.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att designa, testa och vidareutveckla AI-baserade arbetsflöden för produktion av strukturerat och högkvalitativt utbildningsinnehåll. Arbetet sker i nära samarbete med tekniska team, pedagogiska experter och produktfunktioner.
Arbetsuppgiftsbeskrivning
Design och optimering av multi-step AI-workflows och prompt-kedjor
Översättning av pedagogiska och medicinska krav till automatiserade processer
Framtagning av återanvändbara promptmallar och modulära ramverk
Debuggning, dokumentation och förbättring av AI-workflows och datasets
Utvärdering och integration av AI-modeller, verktyg och API:er
Samarbete kring prototyper och interna AI-verktyg
Kvalifikationskrav
Akademisk bakgrund inom tekniska eller analytiska områden
Stark logisk och analytisk förmåga
Metodiskt och datadrivet arbetssätt
Intresse för språkmodeller och AI-system
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Önskade kvalifikationer
Erfarenhet av workflow- eller prompt-engineering
Kunskap inom MLOps, CI/CD eller AI-pipelines
Erfarenhet av Docker och/eller Kubernetes
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
