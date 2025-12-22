AI Workflow Engineer

Northab AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-22


Publiceringsdatum
2025-12-22

Beskrivning av jobbet
För kundens räkning söker vi en AI Workflow Engineer till en organisation verksam inom AI-driven utbildning för life science och medicinsk kompetensutveckling. Rollen innebär ansvar för att utveckla och optimera intelligenta AI-workflows som möjliggör skalbar, kvalitetssäkrad produktion av digitalt utbildningsinnehåll.

Placering: Stockholm

Organisationsbeskrivning

Kunden är verksam inom EdTech med inriktning mot life science och medicinsk utbildning. Organisationen utvecklar AI-baserade lösningar som används för att skapa, strukturera och kvalitetssäkra utbildningsmaterial för komplexa och reglerade kunskapsområden.

Arbetsgivarbeskrivning

Arbetsgivaren erbjuder en teknikdriven och kunskapsintensiv miljö där AI används för att förbättra lärande, precision och tillförlitlighet. Här finns stort fokus på innovation, kvalitet och långsiktig samhällsnytta inom medicin och life science.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att designa, testa och vidareutveckla AI-baserade arbetsflöden för produktion av strukturerat och högkvalitativt utbildningsinnehåll. Arbetet sker i nära samarbete med tekniska team, pedagogiska experter och produktfunktioner.

Arbetsuppgiftsbeskrivning

Design och optimering av multi-step AI-workflows och prompt-kedjor

Översättning av pedagogiska och medicinska krav till automatiserade processer

Framtagning av återanvändbara promptmallar och modulära ramverk

Debuggning, dokumentation och förbättring av AI-workflows och datasets

Utvärdering och integration av AI-modeller, verktyg och API:er

Samarbete kring prototyper och interna AI-verktyg

Kvalifikationskrav

Akademisk bakgrund inom tekniska eller analytiska områden

Stark logisk och analytisk förmåga

Metodiskt och datadrivet arbetssätt

Intresse för språkmodeller och AI-system

God samarbets- och kommunikationsförmåga

Önskade kvalifikationer

Erfarenhet av workflow- eller prompt-engineering

Kunskap inom MLOps, CI/CD eller AI-pipelines

Erfarenhet av Docker och/eller Kubernetes

Intresse för etisk AI, kvalitetssäkring och transparens

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northab AB (org.nr 556911-3458)

Arbetsplats
Northab

Jobbnummer
9661297

