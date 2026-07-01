AI utvecklare
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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Vill du arbeta med den senaste AI-tekniken och hjälpa företag att omsätta affärsbehov till innovativa lösningar?
Vi på Infinity IT Consulting söker erfarna AI-utvecklare som vill arbeta som konsulter i spännande uppdrag hos våra kunder. Hos oss får du möjlighet att utveckla, implementera och vidareutveckla moderna AI-lösningar i varierande projekt där din kompetens gör verklig skillnad.
Om rollen
Som AI-utvecklare arbetar du nära både verksamhet och utvecklingsteam för att skapa intelligenta lösningar som effektiviserar processer och skapar affärsvärde. Uppdragen varierar beroende på kund och kan omfatta allt från generativ AI och RAG-lösningar till utveckling, integration och driftsättning av AI-modeller i både molnbaserade och lokala miljöer.
Du får en central roll i att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar och bidra med din expertis genom hela utvecklingsprocessen – från idé och design till implementation och förvaltning.
Exempel på arbetsuppgifter
Designa, utveckla och implementera AI-lösningar hos våra kunder.
Utveckla och optimera AI- och maskininlärningsmodeller med fokus på kvalitet, prestanda och skalbarhet.
Bygga och vidareutveckla lösningar baserade på generativ AI och Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Driftsätta, övervaka och vidareutveckla AI-lösningar i produktionsmiljö.
Omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningsförslag och ge teknisk rådgivning.
Integrera AI-tjänster med befintliga system och plattformar.
Bidra till utvecklingen av moderna AI-arkitekturer och arbetssätt.
Samarbeta med utvecklare, arkitekter, verksamhet och andra intressenter genom hela leveransen.
Vi söker dig som
Har minst 3–5 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling.
Har praktisk erfarenhet av AI-utveckling och maskininlärning.
Har erfarenhet av Retrieval-Augmented Generation (RAG) och generativa AI-lösningar.
Har mycket goda kunskaper i Python.
Har erfarenhet av Microsoft Azure och molnbaserade AI-tjänster.
Har god förståelse för molninfrastruktur och moderna utvecklingsmiljöer.
Är van att arbeta enligt agila arbetssätt.
Är analytisk, lösningsorienterad och trivs i komplexa tekniska miljöer.
Har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av Model Context Protocol (MCP) server/client.
Erfarenhet av MLOps och driftsättning av AI-lösningar.
Erfarenhet av Azure AI Services, Azure Machine Learning eller liknande plattformar.
Högskole- eller universitetsutbildning inom datavetenskap, AI, maskininlärning, data science, matematik eller motsvarande.
Certifieringar inom AI, Azure eller molnteknik.
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är det personliga konsultbolaget där människorna står i fokus. Vi bygger långsiktiga relationer med både konsulter och kunder och tror på kvalitet, hållbarhet och ett nära samarbete över tid. Hos oss får du utvecklas i uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team där kunskapsdelning, prestigelöshet och utveckling är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002668-2080912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996), https://www.infinityitc.se
Luxgatan 10 (visa karta
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112 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Infinity IT Consulting Jobbnummer
9987922