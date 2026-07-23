AI Upskilling Lead (Solna, nivå 2)
Poolia AB / Pedagogjobb / Solna Visa alla pedagogjobb i Solna
2026-07-23
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Vill du vara med och driva en organisations AI-resa och skapa verklig affärsnytta genom kompetensutveckling? Nu söker vi en AI Upskilling Lead till ett spännande konsultuppdrag i Solna. Här får du en nyckelroll i att utveckla och genomföra utbildningsinsatser som stärker organisationens AI-kompetens och möjliggör framtidens arbetssätt.
Om uppdraget
Som AI Upskilling Lead ansvarar du för att planera, koordinera och driva initiativ inom AI-kompetensutveckling. Du arbetar nära verksamheten, ledare och specialister för att säkerställa att organisationen utvecklar rätt kunskap och förmåga inom AI.
Du kombinerar projektledning, förändringsledning och pedagogik för att skapa långsiktiga utbildningsprogram och läranderesor som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Planera, koordinera och genomföra AI-relaterade kompetensutvecklingsinitiativ.
Utveckla och förvalta utbildningsprogram och AI Learning Paths.
Genomföra kompetenskartläggningar och behovsanalyser.
Ta fram utbildningsmaterial, guider, workshops och andra läranderesurser.
Samordna intressenter och driva tvärfunktionella samarbeten.
Leda initiativ från planering till genomförande, uppföljning och effektmätning.
Bidra till ökad förståelse och engagemang kring AI och digital transformation i organisationen.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att självständigt driva projekt, program eller utvecklingsinitiativ.
Erfarenhet av stakeholder management och samordning mellan flera intressenter.
Erfarenhet av kompetenskartläggning, behovsanalyser eller organisationsutveckling.
God erfarenhet av att skapa och genomföra utbildningar, workshops eller lärandekoncept.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Flytande svenska och engelska.
God teknisk förståelse.
Meriterande
Grundläggande kunskap inom AI och Generativ AI.
Erfarenhet av AI-adoption eller förändringsledning kopplat till digital transformation.
Förmåga att fungera som länken mellan verksamhet och tekniska specialister.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och resultatorienterad.
Pedagogisk och kommunikativ.
Relationsskapande och samarbetsinriktad.
Proaktiv och lösningsorienterad.
Van att hantera flera parallella projekt och många kontaktytor.
Låter det som en roll som passar? Skicka din ansökan idag, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113389-2113134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10010031