AI & Data Project Manager
Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-15
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AI förändrar inte bara hur vi arbetar, den förändrar hur företag fattar beslut, utvecklar sina tjänster och skapar värde för sina kunder.
Samtidigt växer behovet av moderna dataplattformar, avancerad analys och smart automatisering snabbare än någonsin. För att lyckas krävs mer än rätt teknik. Det krävs projektledare som kan skapa struktur, bygga förtroende och leda komplexa förändringsinitiativ där teknik, verksamhet och människor utvecklas tillsammans.
På Edge samarbetar vi med företag och organisationer som investerar i AI, data och digital innovation för att skapa framtidens verksamheter. Nu söker vi fler erfarna AI & Data Project Managers som vill bli en del av vårt nätverk av seniora konsulter.
Vi söker inte till ett specifikt uppdrag. Vi söker dig som vill vara redo att leda nästa generations AI- och dataprojekt hos några av Sveriges mest spännande organisationer.
Där innovation blir verklighet
Som AI & Data Project Manager leder du projekt som hjälper verksamheter att bli mer datadrivna, automatiserade och intelligenta. Du ansvarar för att skapa struktur genom hela projektets livscykel från idé, förstudie och strategi till implementation, förändringsledning och etablering i verksamheten.
Du arbetar nära verksamhetschefer, produktägare, data engineers, data scientists, AI-specialister, lösningsarkitekter, utvecklingsteam och externa partners. Din viktigaste uppgift är att skapa samsyn mellan teknik och affär och säkerställa att AI och datainitiativ leder till konkreta resultat.
Hos våra kunder kan du leda allt från etablering av moderna dataplattformar och Business Intelligence lösningar till AI-program, avancerad analys, maskininlärning, intelligent automatisering och utveckling av generativa AI-lösningar.
Projekt som formar framtidens organisationer
Våra kunder driver projekt inom bland annat:
AI- och GenAI-initiativ
Microsoft Copilot och Copilot Studio
Azure AI Services och Azure OpenAI
Dataplattformar och Lakehouse-arkitektur
Microsoft Fabric
Microsoft Azure Data Platform
Databricks
Snowflake
Power BI och Business Intelligence
Data Governance och Master Data Management
Machine Learning och Predictive Analytics
Intelligent Automation och RPA
Integration mellan AI-, data- och verksamhetssystem
Digital transformation och datadrivet beslutsstöd
Gemensamt för projekten är att de kombinerar teknik, verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Vi tror att du har
Du har minst åtta års erfarenhet av projektledning inom IT och har lett större projekt eller program där data, analys, AI eller digitalisering varit en central del av leveransen.
Du känner dig trygg i att arbeta i komplexa miljöer med många intressenter och har erfarenhet av att planera, följa upp och styra projekt med ansvar för budget, resurser, kvalitet och leverans.
Du behöver inte själv vara data engineer eller AI-specialist, men du har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna leda tvärfunktionella team och skapa en effektiv dialog mellan verksamhet och tekniska specialister.
Har du erfarenhet av AI-strategier, data governance, moderna molnplattformar eller större transformationsprogram ser vi det som mycket meriterande.
Teknik och plattformar vi ofta möter
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Microsoft Azure
Microsoft Fabric
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics
Azure OpenAI
Microsoft Copilot
Copilot Studio
Databricks
Snowflake
Power BI
Microsoft Purview
SQL och NoSQL-databaser
Python och dataekosystemet
AWS eller Google Cloud Platform
Machine Learning-plattformar
ETL- och ELT-processer
API-baserade integrationer
DevOps och CI/CD
Agila leveransmodeller såsom Scrum, SAFe eller Kanban
Det viktigaste är dock inte vilka verktyg du har arbetat med, utan din förmåga att leda människor och skapa framgångsrika leveranser.
En projektledare som gör AI begripligt
Vi tror att du är nyfiken på ny teknik men samtidigt har ett starkt verksamhetsfokus. Du kan översätta komplexa tekniska resonemang till affärsvärde och skapa förståelse hos beslutsfattare, användare och projektteam.
Du är kommunikativ, prestigelös och van att bygga förtroende i organisationer där förändring påverkar många människor. Du drivs av att skapa resultat som består även efter att projektet är avslutat.
Ett partnerskap byggt för framtiden
På Edge tror vi att de bästa projekten börjar med rätt människor. Därför arbetar vi långsiktigt med våra konsulter och lägger stor vikt vid att förstå dina ambitioner, din kompetens och vilken typ av uppdrag som motiverar dig.
Vi samarbetar med kunder inom bland annat finans, industri, energi, offentlig sektor, retail, telekom och life science verksamheter där AI och data blir allt viktigare för affären.
Vi välkomnar både dig som vill arbeta som projektanställd och dig som driver eget konsultbolag. För oss är det viktigaste att skapa ett långsiktigt samarbete med några av marknadens främsta projektledare.
Välkommen till Edge
Om du vill leda projekt som formar framtidens datadrivna och AI-drivna organisationer vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Skicka gärna ditt CV. Vi arbetar löpande med att matcha våra konsulter mot nya uppdrag och ser fram emot ett förutsättningslöst samtal om hur vi tillsammans kan skapa nästa steg i din karriär.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070822-2101460". Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
10003425