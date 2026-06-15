AI Data Engineer
Avaron AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som bygger och vidareutvecklar en Recommendation Engine med fokus på kundnära tjänster. Här får du arbeta med lösningar som använder språkmodeller och agentiska ramverk, samtidigt som du bidrar till att stärka och förbättra den cloud-plattform som teamet lutar sig mot i sitt dagliga arbete.
Rollen passar dig som har en stabil bakgrund inom Data Engineering och som trivs i gränslandet mellan data, AI och implementation. Du arbetar nära verksamheten, fångar upp behov och omsätter dem till tekniska lösningar som går att bygga, drifta och vidareutveckla över tid. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera GenAI, dataplattform och konkret affärsnytta i samma roll.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller lösningar som använder språkmodeller och agentiska ramverk.
Du förbättrar och förvaltar teamets cloud-plattform med fokus på stabilitet och effektiv utveckling.
Du bearbetar och transformerar stora datamängder för att skapa robusta och användbara datalösningar.
Du samarbetar nära verksamheten för att översätta affärsbehov till teknisk lösning.
Du planerar och genomför implementation av nya funktioner och förbättringar.
Du bidrar i ett agilt team där utveckling, drift och kontinuerliga förbättringar hänger ihop.
KravErfarenhet av att bearbeta och transformera stora mängder data i SQL och DBT
Erfarenhet av att arbeta i Google Cloud Platform (GCP)
Stor programmeringsvana i Python
Erfarenhet av datahantering, dataanalys och maskininlärning
Erfarenhet av Generativ AI och agentiska workflows
Erfarenhet av att arbeta med ontologier, kunskapsmodeller och RAG-lösningar
Vana att samarbeta med verksamhet och affärsansvariga
Du är van att arbeta i agila team med DevOps-tänk
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av ADK på GCP
Erfarenhet av AI-baserade chattsystem
Software engineering-erfarenhet
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906503-2052304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9963260