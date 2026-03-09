AI Cloud Engineer
2026-03-09
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en AI Cloud Engineer hos vår kund.
Om uppdraget Vår kund söker en Data & AI Platform Engineer med erfarenhet inom systemadministration och molnteknologi till deras team inom Software Excellence och Information Assurance (SWEIXA).
I rollen ansvarar du för installation, driftsättning, konfiguration och support av molnnativa Data & AI-plattformar, primärt i on-prem-miljöer. Du arbetar nära våra utvecklingsteam för att säkerställa att plattformar och verktyg är säkra, effektiva och anpassade efter verksamhetens och kundernas behov.
Huvudsakliga ansvarsområden Installation, konfiguration och förvaltning av molnnativa Data & AI-plattformar (on-prem). Installation av applikationer samt Kubernetes-deployments baserade på Helm. Teknisk support och felsökning inom Data & AI-relaterade områden. Bidra till kontinuerlig förbättring av plattformarnas säkerhet, stabilitet och prestanda. Hålla dig uppdaterad kring den senaste utvecklingen inom AI och molnteknologi. Resor kan förekomma.
Krav Erfarenhet av Continuous Delivery med exempelvis Jenkins, ArgoCD eller TeamCity. Erfarenhet av att bygga och deploya lösningar på Kubernetes med Helm. Mycket goda kunskaper inom Linux (certifiering inom Linux/Kubernetes är meriterande). Programmeringserfarenhet i Golang samt god vana av att arbeta i terminalmiljö. Erfarenhet av att bygga loggningslösningar och observability-stackar. Erfarenhet av DevSecOps med ett säkerhetsfokuserat arbetssätt. Erfarenhet av att hantera federerade användarmiljöer med stöd för multi-tenancy. Erfarenhet av pipeline-arbete i verksamheter med stora datavolymer. Erfarenhet av Infrastructure-as-Code, exempelvis Ansible och Terraform. God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Mycket goda kunskaper i engelska. Kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, AI/ML, elektroteknik eller liknande tekniskt område.
Meriterande NVIDIA AI-certifieringar. Erfarenhet av implementation av CI/CD-pipelines med exempelvis ArgoCD, Jenkins eller liknande verktyg. Erfarenhet av agentisk AI-utveckling eller användning av copilot-verktyg. Erfarenhet av mjukvaruutveckling. Programmeringskunskaper i Python. Erfarenhet av att implementera Kubernetes-operatorer. AI-certifieringar (Google/AWS/Microsoft). SAFe- eller annan agil certifiering. Kunskap inom LLM-koncept (prompting, RAG).
Övrig information Placeringsort: Stockholm Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
STOCKHOLM
9786430