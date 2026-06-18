Agile Team Lead
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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Vi söker nu en Agile Team Lead till ett uppdrag i en snabbfotad produkt- och teknikorganisation med fokus på digitala kundlösningar och API-utveckling i en agil miljö.
Om uppdraget
Du kommer att leda ett tvärfunktionellt team bestående av utvecklare, tech leads, QA engineers och testare. Rollen har tydligt fokus på samarbete, kontinuerlig förbättring och kvalitativa leveranser. Teamet arbetar med att vidareutveckla API:er och stödsystem kopplade till kundnära digitala tjänster.
Som Agile Team Lead ansvarar du för att skapa en stark och välfungerande teamkultur byggd på agila principer, lärande och gemensamt ansvar. Du arbetar nära produktteam och seniora intressenter, koordinerar beroenden mellan team och stöttar planering, estimering och leverans.
Rollen innefattar även att driva förbättringar inom incidenthantering och operativa arbetssätt, facilitera postmortems och refinement-sessioner samt leda teamet vid större incidenter och kritiska situationer.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Leda och stötta ett tvärfunktionellt team i en agil miljö
Skapa och utveckla en stark teamkultur med fokus på samarbete och kontinuerlig förbättring
Koordinera beroenden mellan team och stötta leveransplanering
Facilitera möten såsom refinement, uppföljning och postmortems
Driva förbättringar inom incidenthantering och operativa arbetssätt
Stötta teamet i större incidenter och kritiska situationer
Samarbeta nära både tekniska och affärsnära intressenter
Vi söker dig som har
Erfarenhet som Agile Team Lead, Scrum Master eller liknande roll
Praktisk erfarenhet av att leda kollegor i större initiativ i en agil organisation
Dokumenterad erfarenhet av att bygga stark teamkultur och god leveransförmåga
Erfarenhet av Atlassian-verktyg såsom Jira och Confluence
God förmåga att hantera konflikter, osäkerhet och komplexa situationer
Ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera och organisera
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Ett personorienterat ledarskap och vana att leda dialoger med både tekniska och affärsmässiga intressenter
Meriterande
Kandidatexamen inom exempelvis management, datavetenskap eller närliggande område
Erfarenhet från produkt- och teknikorganisationer med fokus på digitala kundlösningar och API:er
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9971280