2025-12-30
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Agile Program Coach / Delivery Coach med teknisk skärpa på uppdrag av vår klient.
Vi söker en Agile Program Coach / Delivery Coach med teknisk skärpa.
Inom försvarsindustrin, säkerhetsprövning krav innan start.
Vi behöver lyfta vårt utvecklingsprogram till nästa nivå? Vi arbetar med avancerad mjukvara, FPGA, test, integration, verifiering och DevOps - i en SAFe/LeSS-inspirerad organisation. Programmet har funnits länge, men vi ser nu att vi behöver stärka upp för att få mer effekt, högre kvalitet och bättre flöde i vårt arbete.
Om rollenSom Agile Program Coach / Delivery Coach kommer man att:* Stötta CPO, RTE, PO:ar, Scrum Masters, Projektledare och chefer i att utveckla våra arbetssätt.* Bidra till att göra våra möten mer effektiva och skapa tydlighet i roller, ansvar och forum.* Sätta upp och följa upp KPI:er för kvalitet, flöde och progress.* Hjälpa organisationen att använda Jira och våra verktyg på ett smartare sätt.* Bidra med struktur och beskrivningar av hur vi arbetar, så att alla vet hur vi skapar värde.* Vara en förändringsledare som inte bara coachar i teori, utan också kavlar upp ärmarna och visar i praktiken.
Vi söker en konsult som har:* Erfarenhet av att driva förbättring i större utvecklingsprogram, gärna i en SAFe- eller LeSS-inspirerad organisation.* Både förståelse för och praktisk erfarenhet av agil utveckling på team- och programnivå.* Hands-on kunskap i Jira (t.ex. dashboards, rapporter, flöden).* Förmåga att arbeta med KPI:er och mätetal kopplat till kvalitet, test, integration och leveransförmåga.* Förmåga att skapa struktur, tydlighet och fokus i komplexa organisationer.* En kombination av coachande förhållningssätt och praktisk drivkraft.
Konsulten blir en nyckelspelare i ett av våra mest spännande program, där hen får möjlighet att både påverka helheten och göra skillnad i vardagen. Konsulten får jobba nära ledning, produktägare, team och chefer - och vara den som driver förbättring och skapar förutsättningar för att vi ska kunna leverera med högre kvalitet och större effekt.
Arbetet sker på plats i våra lokaler. Hemarbete är ej möjligt.
Övrig informationArbetsmodell: På PlatsUppdragsperiod: 2026-02-16 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
