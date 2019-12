Agile Coach till Sigma IT i Stockholm - Sigma IT AB - Datajobb i Stockholm

Vi fortsätter att expandera och till vårt kontor i Stockholm söker vi nu erfarna agila coachar. Som agile coach kommer du bli en del av vårt affärsområde Strategy som idag består av ca 33 projektledare, förändringsledare, förvaltningsledare och SAP experter. Hos oss ges du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag ute hos kund. Som konsult kommer du att hjälpa våra kunder att skapa effektiva processer och driva förändringsprojekt i gränslandet mellan verksamhet och IT. Din förmåga att förstå våra kunders behov är central.För dig som vill ligga i framkant erbjuds möjlighet till utbildning och certifieringar. Vidare satsar vi mycket på att bibehålla en stark sammanhållning genom olika sociala sammankomster och resor, i år var vi i Sydafrika, undrar var nästa resa går?Hur ser rollen ut?Som agile coach kommer du vara med våra kunder på deras förändringsresa där du ska hjälpa dem med att implementera agila metoder i sina arbetsflöden. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.2019-12-25Du har en relevant högskoleutbildning med minst 3 års erfarenhet av agile coach-rollen, gärna som konsult. Givetvis är du certifierad Scrum Master, har du även certifiering i exempelvis SAFe är detta starkt meriterande. Vi ser gärna att du har god förmåga att skriftligt dokumentera ditt arbete i tydliga rapporter till kund. Du ska också ha tidigare jobbat och lett workshops.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Vi letar efter personer som säger VI och inte JAG.Hur är Sigma som arbetsgivare?Inom Sigma finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Inna Nikichina på inna.nikichina@sigma.se alternativt 0704 05 34 47.Mer om Sigma IT ConsultingPå Sigma får du jobba i en organisation som äger sin egen strategi, där det är nära till dem som fattar besluten och där du kan vara med och påverka. När du jobbar med oss får du en arbetsgivare som står stark i Sverige och som även erbjuder internationella uppdrag och stora utvecklingsmöjligheter.Sigma är ett värderingsstyrt företag med höga mål där handlingskraft och engagemang är tongivande. Vi arbetar i en prestigelös atmosfär där vi hjälper varandra att komma framåt och gemensamt skapa resultat som vi är stolta över.Sigma IT Consulting består av över 1000 specialister inom strategi, teknik och kommunikation. Genom digital transformation effektiviserar vi verksamheten hos många av Sveriges största företag, organisationer och kommuner. Vi finns i sju länder och på över 20 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg.Vi är en del av Sigma-koncernen, som är Sveriges största privatägda teknikkonsultföretag med över 3000 medarbetare i tolv länder. Sigma ägs av entreprenören och filantropen Dan Olofsson och har ett stort och aktivt CSR-engagemang i Star for Life och andra viktiga samhällsinitiativ.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-01-31