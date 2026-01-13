Agil projektledare (Epic Owner)
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en agil projektledare i rollen som Epic Owner till ett omfattande integrationsprogram inom bank. Du blir en nyckelperson i ett SAFe-baserat arbetssätt där integrationen drivs i linjeorganisationen med stöd av ett centralt integrationsteam. Rollen passar dig som trivs i komplexa tekniska miljöer och vill driva tydlig riktning, prioritering och framdrift från strategisk intention till realiserad nytta.
ArbetsuppgifterÄga och driva ett eller flera komplexa epics genom hela värdeflödet i enlighet med SAFe.
Säkerställa tydlig affärsnytta, målbild och koppling till programmets övergripande mål.
Bryta ner strategiska initiativ till epics och features tillsammans med produktägare, arkitekter och verksamhetsrepresentanter.
Prioritera utifrån affärsvärde, risk och beroenden.
Samordna arbete mellan flera agila team och leveransorganisationer, interna och externa.
Planera, följa upp och kommunicera framdrift, risker och beroenden på epic- och programnivå.
Stödja PI-planering, epic-refinement och löpande uppföljning av leverans och värde.
Agera brygga mellan verksamhet, teknik, arkitektur och leverantörer samt säkerställa samsyn kring mål, scope och leveransförväntningar.
Ta fram beslutsunderlag, nulägesbilder och rekommendationer till integrationsledning och styrgrupp.
Säkerställa transparens kring leveransstatus, avvikelser, risker och beroenden.
Krav4-8 års erfarenhet i rollen som Epic Owner, Product Owner, agil projektledare eller liknande i större transformations- eller integrationsinitiativ.
Erfarenhet av att arbeta enligt SAFe eller liknande skalade agila ramverk i komplexa organisationer.
Erfarenhet av att leda och samordna arbete över flera team, funktioner och geografier.
Gedigen bakgrund i teknik- och datanära miljöer med förståelse för arkitektur, integrationer och systemlandskap.
Erfarenhet av att agera brygga mellan affär och IT på strategisk nivå.
Stark analytisk förmåga och vana att hantera komplexa beroenden samt arbeta med datadrivna beslutsunderlag.
Förmåga att formulera tydliga mål, riktning och prioriteringar utan att fastna i detaljerad kravställning.
God förståelse för agila leveransmodeller, värdeflöden och portföljstyrning.
Mycket god kommunikativ förmåga gentemot både ledning och operativa team.
Erfarenhet av arbete i integrationsprogram med flera leveransorganisationer och leverantörer.
