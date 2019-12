Agil ledare / Agil Coach till Sigma IT - Sigma IT AB - Datajobb i Göteborg

Sigma IT AB / Datajobb / Göteborg2019-12-25Agil projektledare / Scrum Master / Product Owner / Agil CoachGöteborgVi vill bli fler inom vårt stora satsningsområde Agile WoW! Därför söker vi dig som har arbetat några år som projektledare och/eller agil ledare med erfarenhet från roller som Scrum Master, Product Owner eller Agil Coach. Du gillar att coacha team, leda utveckling, driva förändring och tycker att konsultrollen är spännande och utvecklande.Vi vill komma i kontakt med dig som har driv, nyfikenhet, tar initiativ och har en vilja att utvecklas och komma framåt. Skicka in din ansökan idag och ta chansen att bli en del av oss!agilt, agila metoder, scrum, kanban, agile, safe, scrum master, agil ledare, agil projektledare, agil coach, product owner, test, utvecklare, software, software developer, mjukvara, projektledare, RTE, scaled agile framework, SAFe, leanStrategy är ett av Sigmas Business Areas och dessutom ett av våra stora satsningsområden genom vårt senaste fokusområde som går under namnet "Agile WoW" och vi vill att just Du skall bli en i detta passionerade gäng. Vi är problemlösare av högsta rang och att coacha team är det roligaste vi vet. Att ha kul på jobbet är en av de viktigaste sakerna som leder till att man gör ett bra jobb och trivs. Vi har kul!Hur ser rollen ut?Vi ger dig en intressant och utvecklande agil roll i ett av våra uppdrag hos kund. Våra kunder finns inom alla olika typer av företag och verksamheter runt om regionen, flera av kollegorna har idag uppdrag inom fordonsbranschen som står inför en särskilt spännande agil resa, vilket gör att det finns många utmaningar att hjälpa till att lösa. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker hela tiden. Du sätter själv ribban för hur högt du vill nå.Hur ser din bakgrund ut?Du har ett stort intresse av agila metoder. Du har ett gediget tekniskt intresse och kan kombinera din roll som agil ledare för ett eller flera team, du är alltså rätt person att agera "spindeln i nätet".Du drivs av att få en grupp att fungera, leverera och utvecklasDu är ödmjuk inför din egen kompetens och bryr dig om dina kollegor, samtidigt som du är ansvarsfull och tar för digStort intresse av att leda människor och teamutvecklingErfarenhet av Agila metoder som Scrum, Kanban, SAFeDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av mjukvaruutveckling eller test/quality assuranceVi letar efter personer som säger VI och inte JAG.Hur är Sigma som arbetsgivare?Vår företagskultur är stark och något vi är stolta över, därför är dina personliga egenskaper extra viktiga för oss. Vi har både affärsmässighet, kundorientering och teknikintresse i blodet samt givetvis en förmåga att snabbt ta till oss ny information och omvandla den till kreativa lösningar.Sigma IT är det största företaget inom Sigmakoncernen och vi jobbar enligt ledorden Passion and Execution. För oss innebär det att vi älskar det vi gör och vi får det gjort. Vi vill också vara med och skapa en bättre morgondag för oss alla. Tillsammans kan vi göra detta.Vår vision genomsyrar allt vi gör: EXPECT A BETTER TOMORROW2019-12-25Varmt välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar skickade via mail.Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt före sista ansökningsdag.Mer om Sigma ITPå Sigma får du jobba i en organisation som äger sin egen strategi, där det är nära till dem som fattar besluten och där du kan vara med och påverka. Sigma IT består av över 1 000 specialister inom strategi, teknik och kommunikation. Huvudkontoret ligger i Göteborg Sigma IT Consulting består av över 1000 specialister inom strategi, teknik och kommunikation. Genom digital transformation effektiviserar vi verksamheten hos många av Sveriges största företag, organisationer och kommuner. Vi finns i sju länder och på över 20 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg.Vi är en del av Sigma-koncernen, som är Sveriges största privatägda teknikkonsultföretag med över 3000 medarbetare i tolv länder. Sigma ägs av entreprenören och filantropen Dan Olofsson och har ett stort och aktivt CSR-engagemang i Star for Life och andra viktiga samhällsinitiativ.