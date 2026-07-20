Agil coach till Livsmedelsverket
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2026-07-20
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Vill du bidra till att omsätta ett samhällsviktigt uppdrag i konkreta resultat genom välfungerande, agila team?
Hos Livsmedelsverket verkar vi i en komplex verklighet med lagkrav, politiska beslut, många intressenter och höga krav på kvalitet och transparens. Nu söker vi en agil coach som vill vara med och stärka vår förmåga att navigera i detta landskap – genom att utveckla både teamens arbetssätt och organisationens agila mognad.
Din roll
I rollen är du ett praktiskt och närvarande stöd till teamen i deras dagliga arbete. Du hjälper dem att skapa struktur som fungerar i praktiken, få flyt i leveranserna och fokusera på det som ger mest nytta. Samtidigt bidrar du med ett helhetsperspektiv och ser hur arbetssätt och samarbete kan utvecklas över tid. Här får du möjlighet att påverka hur vi arbetar med kontinuerlig förbättring i en organisation där samhällsnyttan står i centrum.
Rollen innebär bland annat att du:
faciliterar daily standups, sprintplanering, retrospektiv och demos
coachar team och individer i agila principer, självorganisering och ansvarstagande
identifierar och undanröjer hinder som påverkar teamens leveransförmåga
stödjer Product Owners i backlog-struktur, prioritering och värdeskapande
stöttar teamen i att bryta ner mål till genomförbara aktiviteter och säkerställa att arbetet leder till konkret leverans
driver arbetet med kontinuerlig förbättring inom och mellan team
bidrar till att utveckla en kultur präglad av samarbete, transparens och lärande
fungerar som länk mellan utvecklingsteamen och övriga delar av organisationen
omvärldsbevakar metoder och trender inom agil utveckling och coachning
Tillsammans med dina kollegor tar du ansvar för att verksamhetens uppdrag och prioriteringar får genomslag i det dagliga arbetet. Du väger målgruppers behov, styrande ramar och tillgängliga resurser mot varandra och hjälper organisationen att göra kloka avvägningar. Genom att bidra med nya perspektiv och aktuell kunskap stärker du vår förmåga att omsätta riktning till konkret och hållbar leverans.
Enheten för digitalisering och IT
På enheten för digitalisering och IT arbetar vi med verksamhetsutveckling och digitalisering genom att leda, utveckla och förvalta Livsmedelsverkets IT-system samt säkerställa drift och support.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi stärker vår gemensamma struktur och samverkan mellan team. Som agil coach blir du en viktig del i detta arbete och samarbetar nära utvecklingsteam, produktägare, arkitekter och chefer.
Tillsammans skapar vi hållbara och robusta lösningar som stödjer Livsmedelsverkets uppdrag och bidrar till en effektiv och kvalitetssäker verksamhet.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT, organisation eller motsvarande
Certifiering som Scrum Master (CSM, PSM eller motsvarande)
Erfarenhet som Scrum Master (minst 3 år)
Erfarenhet av att coacha flera team samtidigt
Erfarenhet av arbete i en systemutvecklingsmiljö
Mycket goda kunskaper i svenska
Du har kunskap i:
Scrum och agila principer
Kanban och Lean-principer
Faciliteringstekniker och workshopledning
Verktyg som Jira, Azure DevOps eller liknande
Det är också meriterande om du har:
Certifiering som Agil Coach (ICP-ACC, ICF eller motsvarande)
SAFe-certifiering (SA, SP, SSM eller liknande)
Erfarenhet av agil transformation eller organisationsförändring
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Förståelse för SAFe eller annan skalad agil metodik
Kunskaper i engelska
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen har du en stark förmåga att arbeta med människor och skapa förtroendefulla samarbeten. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, anpassar ditt budskap efter mottagare och sammanhang och känner dig trygg i att presentera, facilitera och leda dialoger. Du har också en naturlig förmåga att påverka och engagera andra – och att få med dig människor i förändring.
Du är nyfiken och vill förstå både verksamhetens behov och de sammanhang vi verkar i. Du bygger relationer och nätverk som skapar samsyn och framdrift, och delar gärna med dig av kunskap och lärdomar.
När förutsättningar förändras är du flexibel och hittar vägar framåt. Du hanterar krav och motgångar på ett konstruktivt sätt och bidrar med lugn, struktur och riktning även i komplexa situationer.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef David Foster. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-10. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/02400. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse.
Organisationstillhörighet: Enheten för digitalisering och IT.
Placeringsort: Uppsala
Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker i samarbete med vår upphandlade rekryteringspartner Peops Relations, som hanterar delar av processen. Vi undanber oss därför kontakter från andra rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset för både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10006392