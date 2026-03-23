Agil Coach
2026-03-23
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Bakgrund och Uppdragsbeskrivning
Kund står inför en agil förändringsresa av IT-divisionens arbetssätt. I nuläget används projektstyrningsmetoden PPS och förvaltningsmodellen Pm3. Dessa metoder kombineras med agila arbetssätt idag på flera ställen i organisationen, men inte på ett samordnat sätt över hela IT divisionen. För att få öka vår effektivitet vill vi nu steg för steg öka vår grad av agilitet och tvärfunktionellt samarbete mellan avdelningar, enheter och team och vill därför anlita en agil coach och förändringsledare som ska verka på strategisk nivå.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som agil coach på strategisk nivå kommer du fungera som organisations- och ledarskapsutvecklare. Du blir en nyckelperson i IT-organisationens förändringsresa mot att skapa ett mer agilt arbetssätt. Du coachar ledningsgrupper, utvecklar agila strategier och säkerställer att det agila ramverket är anpassat till organisationens affärsmål och kultur. Ditt arbete ska ge långsiktig effekt på
organisationsstruktur, ledarskap och värdeskapande och du har ett långsiktigt strategiskt ansvar för utvecklingen inom området.
Skallkrav: 1. Minst 15 års erfarenhet av förändringsledning 2. Minst 10 års erfarenhet i en dedikerad roll som agil coach 3. Minst 5 års erfarenhet av att ha lett agilt förändringsarbete i medelstora eller stora organisationer (minst 500 medarbetare). 4. Minst 5 års erfarenhet av att coacha ledningsgrupper på den högsta nivån i IT-organisationer med minst 150 medarbetare inom agila arbetssätt 5. Minst 5 års erfarenhet av arbeta som chef och i den rollen varit medlem i och arbetat i högsta ledningsgruppen för IT-organisationer med minst 150 medarbetare. 6. Erfarenhet av minst 3 agila ramverk och metoder, som t.ex. Scrum, Kanban, LEAN, SAFe LeSS, Scrum@Scale, Spotify-modellen 7. Minst 15 års erfarenhet av workshopledning 8. Konsulten ska ha erfarenhet av att leda kurser och hålla föreläsningar på konferenser inom det agila området. Detta ska ha skett vid minst fem tillfällen.
Merit: 1. Minst 2 års erfarenhet som agil coach i offentlig sektor 2. Minst 2 års erfarenhet inom högt säkerhetsklassad verksamhet
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig.
