Agil Coach - konsultuppdrag hos Saab
2026-04-27
Vi söker nu en Agil Coach till ett konsultuppdrag hos Saab. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära både verksamhet och ledning och vara en drivande kraft i att utveckla och etablera moderna, agila arbetssätt i en tekniskt avancerad organisation.
Om uppdragetSom Agil Coach har du en central roll i Saabs fortsatta agila transformation. Du arbetar både strategiskt och operativt med att implementera nya arbetssätt, stötta team i deras dagliga arbete och skapa förutsättningar för ett mer effektivt och värdeskapande arbetssätt.
Du samarbetar nära ledare, team och andra nyckelpersoner i organisationen och bidrar till att bygga en kultur präglad av transparens, samarbete och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Coacha och stötta team i agila arbetssätt i det dagliga arbetet
Utbilda i agila principer, metoder och verktyg
Leda workshops och facilitera möten kopplat till förbättringsarbete
Identifiera hinder i organisationen och driva åtgärder för att undanröja dessa
Stötta ledare i hur agila team leds och utvecklas
Bidra till att etablera en kultur av öppenhet, transparens och samarbete
Driva och stötta förändringsarbete i en komplex organisationKvalifikationer
3-7 års erfarenhet av arbete som Agil Coach, Scrum Master eller liknande roll
Erfarenhet av att driva eller stötta agil transformation
God kunskap om agila ramverk och metoder (t.ex. Scrum, Kanban, SAFe eller liknande)
Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer
Förmåga att coacha både team och ledare
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att facilitera workshops
Meriterande
Erfarenhet från teknisk eller ingenjörsdriven verksamhet
Erfarenhet av arbete i komplexa organisationer med många intressenter
Personliga egenskaperVi söker dig som är engagerande, pedagogisk och har förmåga att skapa förtroende i organisationen. Du är lyhörd, drivande och trivs i en roll där du får påverka både arbetssätt och kultur.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
