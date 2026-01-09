Agera kvinnojour söker en junior projektledare
Agera Kvinnojour / Behandlingsassistentjobb / Sundbyberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Sundbyberg
2026-01-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agera Kvinnojour i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa ett mer stöd till våldsutsatta i samhället?
Agera kvinnojour söker en junior projektledare på 80% då vår projektledare går på föräldraledighet. Vår ambition är att ordinarie projektledare fortsatt ska finnas tillgänglig en dag i veckan, vilket innebär att du kommer att samarbeta nära med projektledaren och få stöd i prioriteringar och processledning. Som junior projektledare kommer du att leda projektets genomförande utifrån en befintlig arbetsprocess. Du blir en del av ett team, med både interna och externa parter. I rollen kommer du att få arbeta administrativt, i digitala verktyg, med koordinering och samtidigt ha en central funktion i ett samhällsnyttigt uppdrag. Resor i tjänsten kan förekomma.
Om projektet
"Möt mig rätt" är ett utbildningsprojekt där Agera kvinnojour tillsammans med samarbetspartners tar fram en utbildning för kvinnojourer och myndigheter med fokus på likvärdigt bemötande av våldsutsatta kvinnor och barn. Syftet är att öka yrkesverksamma och volontärers kompetens så att alla våldsutsatta kvinnor och barn, oavsett bakgrund, religion, etnicitet, utseende etc, får ett tryggt och respektfullt bemötande.
Arbetsuppgifter:
I rollen ingår att stötta projektets genomförande och implementering genom nära samverkan med andra aktörer. Arbetet omfattar att säkerställa att projektet drivs i linje med uppsatta mål. Vidare ingår att utveckla utbildningsmaterial och metoder, planera och genomföra workshops samt vara delaktig i att förankra projektets resultat både internt och externt. En viktig del av uppdraget är också att delta i referensgrupper och nätverksträffar samt att kontinuerligt följa upp och rapportera projektets framsteg.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta i projekt från början till slut, gärna erfarenhet av att jobba i flera projekt parallellt.
Har erfarenhet av att sammanställa workshops.
Är strukturerad, noggrann och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Har kunskap inom antirasism, normkritik, våldsprevention eller våld i nära relationer.
Inte är rädd för att ta initiativ och komma med nya idéer.
Meriterande
Erfarenhet som junior projektledare eller i en koordinerande roll tidigare.
Erfarenhet av utbildningsarbete
Erfarenhet inom idéburna organisationer
Erfarenhet av arbete med myndigheter
Om Agera
Agera Kvinnojour är en idéburen organisation som bildades 2014. Föreningens ändamål är att verka mot våld och förtryck av personer som definierar sig som kvinnor eller tjejer och deras eventuellt medföljande barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. Föreningen ska också arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt arbeta för förändring av destruktiva könsnormer. Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv och präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde.
Vi erbjuder skyddat boende och har plats för 10 kvinnor med medföljande barn. Vi erbjuder också stödsamtal till stödsökande personer via vår extern samtalsmottagning. Vi arbetar aktivt med det våldsförebyggande och utåtriktade arbetet. Kvinnojouren har i dagsläget 14 anställda och cirka 35 volontärer knutna till verksamheten. Vi arbetar aktivt med stöd till och samordningen av våra volontärer.
Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad till 8 månader men kan komma att förlängas. Omfattningen är 80%. Vi erbjuder hybridarbete och har flextid.
Tillträde i april 2026. Sök tjänsten omgående då den kan tillsättas under ansökningstiden.
Placeringsort: Solna, Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: rekrytering@agerakvinnojour.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "projektledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Agera Kvinnojour
172 24 SUNDBYBERG Kontakt
Verksamhetschef
Bridgett Stehag rekrytering@agerakvinnojour.se Jobbnummer
9675618