Agenda Manager
Incluso AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en Agenda Manager till ett företag i Stockholm. Start är i maj, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är 100% onsite i Stockholm.
Vi söker en person som i rollen som Agenda Manager ska ge operativt och administrativt samt proaktivt planeringsstöd till Affärschefen och avdelningen Affär. Uppdraget syftar till att skapa struktur, kvalitet och framförhållning i möten, beslutsprocesser, workshops samt tillsammans med Affärschef leda Verksamhetsplanering och uppföljning av affärsplan. Rollen är central för att säkerställa att rätt frågor hanteras vid rätt tillfälle och att möten och aktiviteter är väl förberedda, effektiva och uppföljningsbara. Personen behöver vara strukturerad, driven och ha god administrativ förmåga med strategisk höjd och kunna arbeta självständigt.
Huvudsakliga ansvarsområden
Planera, strukturera och koordinera agendor för möten på lednings- och avdelningsnivå
Säkerställa att möten är väl förberedda med rätt underlag, deltagare och tydliga syften
Stödja Affärschefen i prioritering, framförhållning , uppföljning och samordning av aktiviteter
Följa upp beslut, actions och säkerställa dokumentation
Ta fram material och beslutsunderlag i samarbete med Affärschef
Bistå i planering och genomförande av workshops, konferens och andra evenemang
Koordinera interna och externa kontakter kopplat till möten och evenemang
Bidra till förbättrade arbetssätt för mötesstruktur och planering inom avdelningen
Kompetenskrav (ska-krav)
God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Outlook, PowerPoint, Word och Excel (Co-pilot)
Erfarenhet av mötesplanering, kalenderhantering och koordinering av flera parallella aktiviteter
Förmåga att uttrycka sig tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva uppgifter i mål
Meriterande erfarenheter (bör-krav)
Erfarenhet av att arbeta nära chef eller ledningsfunktion
Erfarenhet av planering och genomförande av större möten inkl framtagande av material
Erfarenhet från konsultroll eller annan stödjande funktion i en kunskapsintensiv organisation
Grundläggande förståelse för beslutsprocesser och styrning i större organisationer
Strukturerad och noggrann, med god känsla för detaljer
Driven, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Strategisk höjd
God samarbetsförmåga och trygg i kontakt med olika roller och nivåer
Förmåga att hantera förändrade förutsättningar och parallella uppgifter
Prestigelös och professionell i sitt arbetssätt
Denna roll kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Dette är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är i maj, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Stockholm.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.
Sista dag att ansöka är 2026-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7615305-1960678". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Gamla Brogatan 32 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
9869513