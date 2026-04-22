Agenda Manager

Incluso AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-04-22


Vi söker en Agenda Manager till ett företag i Stockholm. Start är i maj, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är 100% onsite i Stockholm.

Vi söker en person som i rollen som Agenda Manager ska ge operativt och administrativt samt proaktivt planeringsstöd till Affärschefen och avdelningen Affär. Uppdraget syftar till att skapa struktur, kvalitet och framförhållning i möten, beslutsprocesser, workshops samt tillsammans med Affärschef leda Verksamhetsplanering och uppföljning av affärsplan. Rollen är central för att säkerställa att rätt frågor hanteras vid rätt tillfälle och att möten och aktiviteter är väl förberedda, effektiva och uppföljningsbara. Personen behöver vara strukturerad, driven och ha god administrativ förmåga med strategisk höjd och kunna arbeta självständigt.

Huvudsakliga ansvarsområden

Planera, strukturera och koordinera agendor för möten på lednings- och avdelningsnivå

Säkerställa att möten är väl förberedda med rätt underlag, deltagare och tydliga syften

Stödja Affärschefen i prioritering, framförhållning , uppföljning och samordning av aktiviteter

Följa upp beslut, actions och säkerställa dokumentation

Ta fram material och beslutsunderlag i samarbete med Affärschef

Bistå i planering och genomförande av workshops, konferens och andra evenemang

Koordinera interna och externa kontakter kopplat till möten och evenemang

Bidra till förbättrade arbetssätt för mötesstruktur och planering inom avdelningen

Kompetenskrav (ska-krav)

God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat

Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Outlook, PowerPoint, Word och Excel (Co-pilot)

Erfarenhet av mötesplanering, kalenderhantering och koordinering av flera parallella aktiviteter

Förmåga att uttrycka sig tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska

Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva uppgifter i mål

Meriterande erfarenheter (bör-krav)

Erfarenhet av att arbeta nära chef eller ledningsfunktion

Erfarenhet av planering och genomförande av större möten inkl framtagande av material

Erfarenhet från konsultroll eller annan stödjande funktion i en kunskapsintensiv organisation

Grundläggande förståelse för beslutsprocesser och styrning i större organisationer

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann, med god känsla för detaljer

Driven, serviceinriktad och lösningsfokuserad

Strategisk höjd

God samarbetsförmåga och trygg i kontakt med olika roller och nivåer

Förmåga att hantera förändrade förutsättningar och parallella uppgifter

Prestigelös och professionell i sitt arbetssätt

Denna roll kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är i maj, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Stockholm.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.

Sista dag att ansöka är 2026-10-19
