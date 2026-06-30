Agenda Manager - Strategiskt ledningsstöd
Devotum AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-06-30
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Vill du arbeta i en nyckelroll där du får möjlighet att påverka, skapa struktur och bidra till strategiska beslut på högsta nivå? Vi söker nu en erfaren och driven Agenda Manager som vill arbeta nära affärschef och ledningsgrupp i en verksamhet med högt tempo och många intressenter. Detta är ett konsultuppdrag för dig som trivs med att kombinera strategiskt tänkande med operativ genomförandekraft.
Om uppdraget Som Agenda Manager fungerar du som affärschefens högra hand och är ett viktigt stöd i verksamhetsstyrning, planering och uppföljning. Du ansvarar för att skapa struktur i ledningsarbetet, säkerställa framdrift i strategiska initiativ och bidra till att beslut omsätts i konkreta aktiviteter.Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som är självgående, lösningsorienterad och har ett konsultmässigt arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara ett strategiskt och operativt stöd till affärschef och ledningsgrupp.
Planera, strukturera och koordinera ledningsgruppens agenda.
Förbereda och kvalitetssäkra ledningsmöten, workshops och andra strategiska forum.
Ta fram och kvalitetssäkra beslutsunderlag, presentationer och ledningsmaterial.
Samordna verksamhetsplanering och följa upp affärsplan samt strategiska initiativ.
Följa upp beslut, aktiviteter och åtaganden för att säkerställa framdrift.
Samordna aktiviteter mellan olika delar av organisationen.
Identifiera och driva förbättringar inom styrning, planering och ledningsprocesser.
Planera och genomföra större möten, konferenser och ledningsworkshops.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av att arbeta nära chef, ledningsgrupp eller motsvarande beslutsforum.
Erfarenhet från en managementkonsultroll, Chief of Staff-funktion eller annan strategisk verksamhetsutvecklande roll.
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsplanering, uppföljning och koordinering av strategiska initiativ.
Mycket god förmåga att strukturera, prioritera och driva arbete framåt i komplexa organisationer.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, presentationer och ledningsmaterial på hög nivå.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Mycket goda kunskaper i Microsoft 365, särskilt PowerPoint, Excel, Outlook och Copilot.
Förmåga att arbeta självständigt, proaktivt och med hög leveranssäkerhet.
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer med etablerade styr- och beslutsprocesser.
Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att facilitera workshops och ledningsforum.
Erfarenhet från kunskapsintensiva verksamheter eller konsultorganisationer.
Erfarenhet av portföljstyrning, strategisk planering eller PMO-verksamhet.
Omfattning och tid Start: augusti 2026 t o m 2027-08-31, med möjlighet till förlängning Heltid: 100%
Personliga egenskaper Vi söker dig som är strategisk, strukturerad och analytisk med en stark genomförandeförmåga. Du är prestigelös, professionell och trygg i samarbetet med chefer och ledningsgrupper. Du arbetar proaktivt, har hög integritet och trivs i en roll där du får skapa ordning, driva frågor framåt och bidra till verksamhetens utveckling.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994717-2078599". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
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114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9985767