Agency Group Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Vi söker en Agency Group Manager för att utveckla försäljningen av den digitala annonsering (Display, Content, Video & Mobile) och hantera potentiella och befintliga konton till stor del på mediebyråer och till viss del på direktkunder/annonsörer. Du kommer att skapa långsiktiga relationer med dessa och lösa deras behov av smarta digitala innovativa och värdefulla annonseringsmöjligheter.I rollen ingår...Att representera Azerion på svenska marknaden och arbeta med både mediebyråer och direktkunderNå säljbudget och övergripande målKund-/Byråansvar och försäljningRegelbundna möten med ansvariga på byråer och direktkunderIdentifiera och tillgodose behov hos kunder och byråer när det gäller digital annonseringBidra till teamet med professionell kunskap och bidra till utveckling och närvaro på svenska marknadenHär är vad vi letar efter ...Du har erfarenhet från en liknande positionDu har en kunskap om medielandskapetDu talar flytande svenska och engelskaDu är proaktiv, driven och säljorienteradDu har en jägarmentalitet och kan arbeta under tryckoch vi erbjuder!Du kommer att vara en del av ett internationellt snabbt växande företag med mer än 1 000 anställda över hela världenDu kommer att gå med i en mycket kreativ miljö där du uppmuntras att ta egna initiativDu får konkurrenskraftig fast + rörlig lön baserat på dina målDu får ett attraktivt förmånspaketSkicka din ansökan till;I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Azerion is a tech company in the media and entertainment business.Hundreds of millions of people play our games and watch our videos. Advertisers reach massive audiences and targeted groups with our publishers and engage quality audiences with our content.We are a media- and technology company that provides safe, reliable and valuable content on a European scale with local presence.We touch real people when they're actively engaging with their friends and their favorite content while we help advertisers and publishers to connect with these people at the right time and in a meaningful and valuable way.We own the content and the technology to guarantee safety and reliability. Our team is located in 19 European offices and make sure we can support our users and clients in a local, specific and personal way.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-09Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner AB5683237