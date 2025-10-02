Agaton Omsorg söker timvikarier till Borås!
Agaton Omsorg AB
Nu finns chansen att vara med om något unikt och spännande!
Agaton Omsorg kommer till Borås och öppnar helt nyrenoverat och modernt LSS-boende för personkrets 1. Preliminär invigning under oktober 2025!
Är du vår nästa timvikarie?!
Om Oss
Agaton Omsorg är det lilla genuina omsorgsföretaget som med gemenskap och glädje förändrar vardagen tillsammans. Entreprenörsdrivna med lång erfarenhet och hög kunskap kring att bygga upp och driva högklassig vård- och omsorgsverksamhet.
Vi erbjuder moderna boendelösningar i framkant för vuxna inom ramen för LSS och SoL. Agaton är det enkla och pålitliga alternativet som med engagemang, omtanke och glädje ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv.
Vår vision är att tillsammans göra just denna dag bättre än gårdagen.
Vill du bidra i det nya hängivna Team som byggs och ingå i ett snabbfotat, nytänkande och växande företag? Sök då till oss på Agaton Omsorg och Villa August Gruppbostad. En helt unik möjlighet att få vara med i starten av det som kommer att bli ett fantastiskt boende för målgruppen.
Om Villa August Gruppbostad
Vi på Agaton Omsorg är stolta över att till hösten kunna erbjuda toppmodernt och nyrenoverat LSS-boende i Borås. Villa August kommer ligga lugnt beläget i villaområde med närhet till både natur och centrala Borås och därmed all tänkbar samhällsservice.
Boendet innehar 6 platser där varje boende har sin egen lägenhet med fullvärdigt kök och badrum och egen uteplats. Därtill finns gemensamhetsutrymmen såsom kök/matplats och gemensamhetsytor.
I boendet utformas stöd för dem som bor i syfte att kunna leva så självständigt som möjligt med ett varierat innehåll vad gäller sysselsättning, aktiviteter och gemenskap. Till varje boende utses en kontaktperson vilken ansvarar för planering, genomförande och uppföljning kring den boende.
Om Rollen
Som timvikarie är du en viktig del i de människors liv vilka är boendes på Villa August. Du är en viktig tillgång för att stötta vid behov vid semesterledighet, sjukfrånvaro eller när vi behöver göra det lilla extra för dem som bor hos oss.
Vi söker dig som kanske redan har vård och omsorgsutbildning eller likvärdigt eller är under pågående utbildning och vill bidra meningsfullt i extraarbete hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker:
Vi söker nu timvikarier vid vakanser och extra behov.
Arbetstid dag, kväll, natt och helg.
Tillträde mer eller mindre omedelbart under oktober 2025.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande är relevant utbildning eller pågående relevant utbildning
(ex. undersköterska med eller utan inriktning psykiatri, vårdbiträde, skötare, behandlingspedagog, socialpedagog, stödpedagog)
Meriterande är erfarenhet från vård- och omsorgsarbete enligt LSS.
Meriterande är om du har kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
B-Körkort är meriterande.
Är du:
prestigelös och ansvarstagande i ditt medarbetarskap?
driven, engagerad och hängiven uppgiften att stödja andra människor i deras utveckling?
initiativrik och har en god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt?
har förmåga att få förtroende hos andra och är lösningsfokuserad?
Då är du rätt person för oss!
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.agatonomsorg.se
Vad händer nu?
Ansök gärna så snart som möjligt då vi intervjuar och tillsätter löpande utifrån behov.
Intervju kommer att ske både genom fysiskt möte och/eller Teams.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Kontaktuppgifter vid frågor: Karin Petrusson, Teamledare, karin@agatonomsorg.se
, 072-648 73 17
Agaton Omsorg har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
