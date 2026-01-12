Afry Söker Teknikinformatör/teknisk Skribent
Afry AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning av jobbet
AFRYs affärssegment Teknisk kommunikation växer och vi söker nu en Teknikinformatör. Som Teknikinformatör är du länken mellan teknik och människa. Du arbetar med att ta fram manualer, kataloger och instruktionsguider. Du är proffs på att sortera, välja ut och strukturera stora mängder information så att det blir lättillgängligt och tydligt att ta till sig. Att förklara hur produkter sitter ihop och processer fungerar är du expert på.
Som konsult hos AFRY är du fast anställd av oss, men får möjligheten att jobba med många olika kunder i olika typer av uppdrag. Vi utför uppdrag gentemot ett stort antal olika branscher, vilket innebär att vi kan erbjuda dig en stor variation av arbetsuppgifter med möjligheter att jobba inom exempelvis fordonsindustri, medicinteknik, försvarsindustri eller andra intressanta tillverkningsindustrier av bland annat konsumentprodukter från kända varumärken.
Just nu söker vi tekniska skribenter för uppdrag i Södertjälje samt Uppsala.
Exempel på uppdrag som vi i gruppen jobbar med är:
Manualer
Reservdelskataloger
AnläggningsdokumentationKvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, pedagogik och som är duktig på att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska. Kan du även göra enklare illustrationer är detta ett stort plus.
Du är duktig på att strukturera och koka ner stora mänger information till korta tydliga budskap. Du är strukturerad och noggrann, arbetar bra i grupp men har även ett eget driv framåt.
Det vi framför allt söker efter är en kollega som vill bidra till och jobba i en positiv arbetsmiljö där vi delar med oss av vår kunskap och värdesätter att arbeta i team. Förmågan att förstå kundernas behov och fokusera på att lösa deras problem är en självklarhet i vår vardag.
Kunskapskrav:
Utbildning inom området/några års erfarenhet av en motsvarande roll
Erfarenhet av att arbeta i XML-baserade system
Kunskap om vad DITA och topics är
God pedagogisk förmåga
Talar flytande svenska och engelska
Meriterande:
Bakgrund som ingenjör eller motsvararnde
Tidigare erfarenhet av STE
Erfarenhet av att arbeta inom försvarsindustri eller fordonsbranschen
Säkerhetsklassning
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö med stor frihet under ansvar eftersom vi förstår att allas liv ser olika ut och inser vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark teamplayer-kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
För frågor gällande tjänsten kontakta Sara Kvarnängen, Affärssegmentschef Teknisk kommunikation, sara.kvarnangen@afry.com
eller 076-5460101
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Fanny Sjödell, Rekryteringspartner, fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande så ju förr desto bättre.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13563X". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9678437