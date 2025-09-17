Affärsverken söker Lösningsarkitekt BI
Affärsverken har ett tydligt uppdrag - att skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona. Genom cirkulära tjänster, förnybar energi och smarta nät tar vi hand om våra resurser för framtida generationer. Vi står aldrig still i vår strävan att skapa balans tillsammans.
Vi har också ett stort hälsofokus för att skapa ett hållbart arbetsliv och en god gemenskap. Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt - dagligen och genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete arbetar vi efter devisen "lika hel och ren in som ut från arbetsdagen".
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på vår hemsida - eller ännu bättre, fråga någon som redan jobbar här!
IT-avdelningen
Affärsverkens IT-avdelning har ett brett uppdrag, det innefattar både att säkerställa egen drift och ge kollegor bästa support, men även att vidareutveckla våra system, funktioner och rapporter. En väl fungerande IT-avdelning är en förutsättning för att vår affärsområden ska kunna leverera värden till vår kunder. Rollen innebär en förstärkning av BI-funktionen genom att kombinera teknisk utveckling med strukturellt ansvar för datakvalité och governance.
Avdelningen präglas av stor gemenskap och omtanke om system och kunder. Det råder stor noggrannhet kring det egna arbetet och en yrkesstolthet i att leverera rätt.
Rollen som Lösningsarkitekt BI
Vi söker dig, som inte bara vill jobba med teknik, utan också brinner för personliga möten. En viktig del i det dagliga arbetet är att förstå behov och diskutera möjliga lösningar i verksamheten.
Du har förmågan att sammanställa data från flera källsystem, optimera den och göra den tillgänglig. Du kommer arbeta med att visualisera, tolka och dra värdeskapande slutsatser från den.
Detta kommer ske i ett nära samarbete med verksamheten och externa leverantörer, för att förflytta oss från data till att skapa nya insikter. Det handlar alltså om att förstå verksamhetens behov och översätta dem till tekniska lösningar.
Detta är en roll som kommer samarbeta tvärgående genom företaget både med tekniska och icke tekniska kollegor för att skapa ett robust och användarvänligt datalandskap vilket ska möjliggöra datadrivna beslut i hela organisationen.
Några exempel på ansvarsområden i rollen
Vara drivande tillsammans verksamheten för utveckling av insiktsgivande datamodeller.
Bygga och optimera datamodeller i Power BI.
Utveckla och underhålla ETL-flöden från olika källsystem till datalager, både lokalt och molnlösningar.
Automatisera och dokumentera dataprocesser.
Arbeta med datastandarder och informationsstruktur.
Vi söker dig som har kunskap/erfarenhet av:
Power BI.
SQL Server, SSIS, Azure Data Factory, Fabric, Lake eller motsvarande.
Dokumentera datakällor, transformationer och affärslogik.
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Meriterande kunskap/erfarenhet:
Projektledning.
Informationssäkerhet och GDPR.
BI-arbete i energibolag.
Programutveckling, databas eller data science.
Personliga kompetenser
I rollen värdesätter vi följande extra mycket:
Självgående - din förmåga att arbeta självständigt, där du driver eget arbete framåt och fattar välgrundade beslut inom ditt ansvarsområde tillsammans med verksamheten.
Analytisk - att du löser problem utifrån långsiktiga strategier, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Kreativ - att du har initiativförmåga och vågar tänka annorlunda och finner nya lösningar på gamla problem.Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en fördomsfri process där vi fokuserar på kompetens, potential och rätt person för rätt uppdrag.
Vi har noga valt rekryteringsvägar för den här tjänsten och undanber oss därför ytterligare erbjudanden.
Tjänsten är krigsplacerad på arbetsplatsen.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Månadslön enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-10-19, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten:
Paul Fransson, IT-chef paul.fransson@affarsverken.se
Facklig företrädare, Vision:
Veronica Lekander
0708-78 30 62 veronica.lekander@affarsverken.se
Vill du vara med och forma framtidens Karlskrona med smarta och hållbara energilösningar? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
