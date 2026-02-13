Affärsutvecklare till Ystad Hamn Logistik
2026-02-13
Nu har du möjlighet att lyssna på vårt podcastavsnitt för denna tjänst. Studio HIREQ gästas i avsnittet av Ystad Hamn Logistik VD Veronika Leo. Lyssna när Veronika berättar mer om Hamnens verksamhet och tjänstens innehåll. Som en av Sveriges största hamnar, erbjuder nu Ystad Hamn Logistik en tjänst som Affärsutvecklare - med uppgift att skapa nya kommersiella möjligheter.
Om Ystad Hamn Logistik AB
Ystad Hamn Logistik AB har sedan 2000 ansvaret för hamnverksamheten i Ystad, vilket innebär all operativ drift, underhåll och utveckling. Hamnen är en av Sveriges största hamnar med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm. Det är den tredje största färjepassagerarhamnen och har ca 35 anställda. Hamnen ska uppfattas som en naturlig port för färjetrafik och vill utvecklas i nära samverkan med kunder och andra intressenter.
Vi söker Affärsutvecklare för en av Sveriges största hamnar.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Vi är på jakt efter en affärsutvecklare som brinner för det kommersiella och har förmågan att navigera i komplexa nätverk i allt från det lokala till Europas korridorer. Som en del av vårt team kommer du att få chansen att arbeta med ledande aktörer inom näringsliv och politik och göra en märkbar skillnad för Sveriges import- och exportmöjligheter med utgångspunkt från Ystad Hamn.
I din nya roll kommer du att:
Identifiera och genomföra nya affärer.
Stärka, underhålla och utveckla våra befintliga kunder och samarbetspartners.
Arbeta aktivt med uppföljning av förfrågningar.
Ta en aktiv roll i PR och lobbyverksamhet för att stärka hamnens position och påverka viktiga beslutsfattare.
Representera Ystad Hamn Logistik på mässor, konferenser och hos olika branschorganisationer.
Vara en del av ett dynamiskt team där samarbete är nyckeln till framgång.
Sköta uppföljning och redovisning av projekt och säkerställa att alla initiativ lever upp till våra högt ställda förväntningar.
Vem är du?
En förtroendeingivande person som är van att ta egna initiativ och som trivs med att skapa nya kontakter, och samtidigt vårdar och utvecklar långsiktiga relationer.
Har stort intresse av att skapa affärsmöjligheter och att sedan omsätta dessa i praktiken.
Erfarenhet av affärsutveckling och försäljning.
Någon med diplomati i blodet och som agerar med ödmjukhet och kommunikativ klarhet.
Du trivs med att växla mellan olika arenor, och är duktig på att anpassa dig efter situationen.
Erfarenhet inom infrastruktur är meriterande, men vi värdesätter framför allt dina personliga egenskaper och din förmåga att driva affärer framåt.
Vi tror att du har erfarenhet från liknande positioner men inte nödvändigtvis från stat och kommun.
Du är bekväm med att resa i tjänsten och med att arbeta flexibelt - både på kontoret och på fältet.
Engelska behärskar du utan ansträngning, och kan du dessutom polska och/eller tyska är det en betydande fördel.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Ystad Hamn Logistik med HIREQ. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Denna anställning erbjuder en unik möjlighet att växa professionellt och att bidra till en levande och dynamisk infrastruktur. Är du redo att sätta segel mot nya utmaningar och framgångar med oss? Skicka din ansökan och låt oss tillsammans utveckla framtidens hamnverksamhet.
Detta är ett heltidsjobb.
Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
SA-Energi (visa karta
)
271 39 YSTAD
