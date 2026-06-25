Affärsutvecklare till dormakaba
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2026-06-25
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Om företaget dormakaba är en global ledare inom säkerhets- och passagelösningar med över 150 års erfarenhet av att skapa trygga, smidiga och hållbara miljöer där människor rör sig. Våra lösningar används dagligen i allt från sjukhus och flygplatser till kontor, skolor och offentliga miljöer världen över.
Med över 16 000 medarbetare globalt erbjuder vi en inkluderande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och innovation. Om rollen I rollen som affärsutvecklare hos dormakaba arbetar du strategiskt och långsiktigt med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Rollen präglas av ett starkt fokus på relationsbyggande, närvaro i marknaden och att positionera dormakaba tidigt i bygg- och utvecklingsprojekt. Du arbetar rådgivande i nära dialog med entreprenörer, konsulter, arkitekter och offentliga aktörer, där du genom din tekniska förståelse och affärsmässighet bidrar till att påverka lösningsval redan i projektens tidiga skeden.
Arbetet innebär att du etablerar och utvecklar relationer med nyckelaktörer i branschen samtidigt som du identifierar och driver affärsmöjligheter inom exempelvis hälsa, datacenter och flygplatser. Du är aktiv i nätverk, branschforum och mässor och bidrar till att stärka dormakabas närvaro i marknaden. I rollen har du ett nära samarbete med interna funktioner såsom produkt, projektledning och andra specialistroller, och du driver affärer från tidiga skeden fram till genomförande, ibland självständigt och ibland tillsammans med partners.
Vi erbjuder Hos oss får du möjlighet att arbeta i en internationell koncern med ett starkt varumärke och stor framtidspotential. Vi erbjuder:
• Tjänstebil
• Bonussystem kopplat till mål och budget
• Friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring
• Goda möjligheter till utbildning och karriärutveckling
• Strukturerad onboarding och internationellt samarbete
Vi söker dig För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i eller mot bygg- och entreprenadprojekt, exempelvis som projektledare, teknisk specialist, konsult eller rådgivare. Du är van att arbeta långsiktigt och strukturerat i komplexa projektmiljöer och har en god förståelse för tekniska lösningar inom exempelvis el, automatik eller närliggande områden.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av upphandlingar eller arbete mot offentliga verksamheter (meriterande)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Som person är du självgående, initiativtagande och trygg i att arbeta proaktivt. Du är nyfiken och har ett strategiskt förhållningssätt, med en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende över tid. Du trivs i en rådgivande roll där arbetet ofta sker i tidiga och ibland otydliga skeden, och där tålamod, struktur och samarbete är avgörande för att nå framgång.
Övrig information Plats: Stockholm, Göteborg eller Malmö (möjlighet till hybridarbete) Omfattning: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning Arbetstider: Måndag–fredag Lön: Enligt kollektivavtal
Ansökan Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din potential. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – och bli en del av ett företag som är med och formar framtidens samhällen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965921-2071800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://karriar.workz.se
411 03 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Workz Sweden Jobbnummer
9979736