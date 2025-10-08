Affärsutvecklare / Säljare inom logistik
Boxday AB / Säljarjobb / Lidingö
2025-10-08
Affärsutvecklare / Säljare inom logistik - med möjlighet till delägarskap
Vi tillhandahåller en fraktförmedlingstjänst och nu söker vi dig som vill vara med och bygga framtidens logistiklösningar tillsammans med oss!
Om rollen
Som affärsutvecklare och säljare hos oss får du en nyckelroll i att utveckla vår kundbas, skapa långsiktiga samarbeten och driva tillväxt. Du kommer arbeta med hela säljcykeln - från prospektering till avslut - samt bidra till att vidareutveckla våra tjänster och erbjudanden.
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning inom logistik- eller transportbranschen
Ett etablerat nätverk och förståelse för branschens dynamik
Förmåga att arbeta självständigt, driva processer och ta egna initiativ
En entreprenöriell inställning och vilja att vara med på en tillväxtresa
Vi erbjuder:
Provisionsbaserad ersättning med goda intjäningsmöjligheter
Möjlighet till delägarskap för rätt person
Stor frihet att påverka din roll och vår gemensamma utveckling
Att bli en del av ett ambitiöst team där idéer snabbt kan omsättas i handling
Är du redo att ta nästa steg?
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
