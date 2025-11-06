Affärsutvecklare, Kök på Watma Education
Watma Education AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Watma Education AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Flen
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Som Affärsutvecklare, Kök hos WATMA blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor i våra kök runt om i landet. Vi brinner för att leverera god och näringsrik mat till skolor och förskolor, och vi söker nu dig som vill vara med och utveckla denna viktiga affär.
Ditt huvudsakliga ansvar består av att driva och utveckla försäljningen av skolmat till större kunder som skolor, förskolor och liknande verksamheter.
Rollen innebär även att identifiera nya affärsmöjligheter kopplade till den mat som redan lagas i våra kök, såsom försäljning av matlådor, catering eller evenemang. Du arbetar operativt, från kundkontakt och behovsanalys till offertarbete och avtalsskrivning.
För att ansöka vill vi att du har Flera års erfarenhet av uppsökande försäljning (meriterande med B2B). God förhandlingsförmåga och affärsmässighet. God datorvana och goda kunskaper i MS Office.
Erfarenhet av liknande försäljning (livsmedel/skolmat/offentlig sektor) är meriterande, men inte ett krav.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Initiativrik och självgående: du trivs med att ta ansvar och skapa affärsmöjligheter. Kommunikativ och lyhörd: du har lätt för att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Relationsorienterad: du bygger långsiktiga samarbeten med kunder och kollegor.
Villkor Placeringsort: Stockholm eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Omgående; enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 7 december 2025. Rekryteringen sker löpande; det kan att processen kan avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Erik Ramberg erik.ramberg@watma.se Jobbnummer
9592686