Affärsutvecklare Fastighet
Coor Service Management Aktiebolag / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-10
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Är du en affärsutvecklare med teknisk förståelse för fastigheter?
Trivs du med att skapa nya affärer, bygga relationer och utveckla konkurrenskraftiga lösningar? Vi söker dig som vill kombinera affärer och fastighetsteknik och vara med och utveckla Coors affär inom tekniska fastighetstjänster.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en av Nordens ledande FM- och fastighetsorganisationer där du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka affären och vara en del av en tillväxtresa inom Affärsområde Fastighet.
Välkommen till Coor – hos oss är du skillnaden.
Om rollen
Som affärsutvecklare inom Affärsområde Fastighet blir du en viktig del av vår fortsatta tillväxt och affärsutveckling. Du arbetar med försäljning av tekniska fastighetstjänster till kunder inom både privat och offentlig sektor.
Tyngdpunkten i rollen ligger på uppsökande försäljning, där du aktivt identifierar, bearbetar och utvecklar nya affärsmöjligheter. Genom ett systematiskt och målinriktat säljarbete bygger du upp en stark pipeline av potentiella kunder och driver affärsdialoger. Med din tekniska förståelse och affärsmässighet hjälper du kunder att hitta effektiva, hållbara och långsiktigt värdeskapande lösningar för sina fastigheter.
Rollen har ett tydligt fokus på affärsutveckling och anbudsproduktion. Du driver affärsprocessen från första kontakt till färdigt anbud och arbetar nära verksamhetens specialister för att säkerställa attraktiva, genomförbara och lönsamma lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
• Bearbeta och etablera nya kundrelationer
• Leda och samordna anbudsprocesser
• Utveckla kundanpassade lösningar inom teknisk fastighetsdrift och FM
• Delta i upphandlingar, förhandlingar och kundpresentationer
• Bidra till den strategiska utvecklingen av Affärsområde Fastighets erbjudanden
Vi söker tre affärsutvecklare med placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vi söker dig som vill kombinera affärer och fastighetsteknik
Du drivs av att skapa affärer, utveckla relationer och se resultat av ditt arbete. Samtidigt har du förståelse för de tekniska utmaningar och möjligheter som finns inom fastighetsbranschen.
Du är:
• Resultatinriktad, självgående och ansvarstagande
• Orädd och trivs med att skapa nya kundkontakter
• Affärsmässig och skicklig på att identifiera kunders behov
• Kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska
• Strukturerad och van att driva affärer från start till mål
• Passionerad kring att bygga långsiktiga relationer
Vi ser också att du har:
• Flerårig erfarenhet av B2B-försäljning, affärsutveckling och anbudsarbete
• Dokumenterad erfarenhet av att skapa, utveckla och vinna affärer
• B-körkort
• En eftergymnasial utbildning inom teknik, fastighet eller affärsutveckling (meriterande)
• Erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning (meriterande)
För att lyckas i rollen behöver du dessutom:
• Ha en teknisk bakgrund eller flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen
• Ha god förståelse för fastighetsdrift, teknisk förvaltning, installation
• Kunna omsätta kunders tekniska och affärsmässiga behov till konkurrenskraftiga lösningar
För att lyckas i rollen behöver du förstå fastigheters tekniska funktioner och verksamhetskritiska behov. Därför är erfarenhet från fastighetsbranschen ett krav.
Varför ska du välja Coor?
På Coor får du mer än bara ett jobb. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett företag där människor gör skillnad varje dag.
Hos oss får du:
• Arbeta i ett av Nordens ledande FM- och fastighetsbolag
• Vara med och utveckla affärer som skapar verkligt värde för kunder och samhälle
• Frihet under ansvar och stort eget mandat i din roll
• Möjlighet att samarbeta med några av branschens mest erfarna specialister
• Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom en stor och växande organisation
• En kultur präglad av samarbete, omtanke och entreprenörskapPubliceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, Göteborg eller Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att genomföra bakgrundskontroll inför anställning.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Stinessen, Chef Growth & Retention, per.stinessen@coor.com
Urval och intervjuer påbörjas i mitten av augusti.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10000087