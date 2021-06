Affärsutvecklare Bostäder till Riksbyggen, Göteborg - Experis AB - Organisationsutvecklarjobb i Göteborg

Experis AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg2021-06-27Lockas du av möjligheten att påverka samhället vi lever i och vill jobba med utveckling av bostäder och samhällsbyggnad hos en av Sveriges största bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare? Har du tidigare erfarenhet av fastighetsaffärer, ackvisition detaljplanearbete och bostadsutveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!Vad ska du göra?Riksbyggen växer och söker nu en Affärsutvecklare av bostadsprojekt till kontoret i Göteborg. Som Affärsutvecklare ansvarar du för att hitta nya markförvärv, arbeta med tävlingar och initiera samt driva projektutveckling och detaljplaner. Du leder utvecklingen av projekt inom bostads-, hyres- och äganderätter i tidiga skeden. I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med marknadsområdeschefer och projektteam bestående av Projektledare och Sälj- och Marknadsansvariga.Affärsutvecklaren rapporterar till Marknadsområdeschef GöteborgVem är du?Vi söker dig med gedigen erfarenhet av fastighetsaffärer, ackvisition och bostadsutveckling. Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning. Det kan vara t. ex. inom ekonomi, samhällsbyggnad, arkitektur, civilingenjör väg- och vatten, lantmäteri eller likvärdigt. För att lyckas i rollen ser vi också att du har genuint intresse av affärs- och projektutveckling samt hållbara boendemiljöer. Som person är du kreativ, handlingskraftig, flexibel och uthållig samt duktig förhandlare. Du stimuleras av att göra goda affärer och skapa nya relationer. Vidare trivs du med att jobba mot konkreta mål, driva flera projekt samtidigt och du har ett stort engagemang i samhällsutveckling. För tjänsten är det krav på körkort och tillgång till egen bil.Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Vi erbjuderRiksbyggen erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete i en expansiv, omväxlande och dynamisk miljö. Du har stort eget ansvar och generösa arbetsvillkor samt inflytande över både arbetet och egen tid. Du kommer få chansen att utvecklas genom spännande projekt, bli en uppskattad kollega och ingå i ett kompetent och engagerat team.2021-06-27Din ansökan skickar du till oss via: https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobb-och-karriar/lediga-tjanster/jobb/affarsutvecklare-4356/ I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells.Välkommen med dina frågor till ansvariga rekryteringskonsulter Anna Edemyr, 072 - 730 52 46, Anna.Edemyr@jeffersonwells.se alt. Eva Tiitso, 072 - 217 32 38, Eva.Tiitso@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan snarast, dock senast 17 september.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-08Experis AB5832096