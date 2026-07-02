Affärsutvecklare / Analytiker till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-07-02
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Uppdragsbeskrivning
Som affärsutvecklare och analytiker arbetar du i skärningspunkten mellan verksamheten, IT och utvecklingsteamet. Din uppgift är att säkerställa och kvalitetssäkra att beslutsstödslösningen möter verksamhetens behov och krav. Du förväntas kunna hantera stora datamängder, förstå komplexa mönster samt agera länk för att översätta affärskrav till tekniska lösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kravhantering & Analys: Arbeta nära verksamheten för att förstå krav på analyser och översätta dessa till konkreta, funktionella lösningar.
Användarstöd & Utbildning: Ansvara för användarstöd, incidenthantering samt utbildningsinsatser i befintliga Power BI standardrapporter, dess informationsförsörjning och kringliggande system.
Datakvalitet: Samarbeta nära både verksamhet och IT-drift/utvecklingsteam för att säkerställa hög datakvalitet i den befintliga data warehouse-lösningen.
Förbättringsarbete: Analysera inkommande frågor, problem och behov för att identifiera mönster samt initiera och driva förbättrings- eller avvecklingsinsatser.
Samverkan: Koordinera och samarbeta tvärfunktionellt med hela organisationen samt externa drift- och utvecklingspartners.
Testning: Planera, strukturera och genomföra relevanta tester i datalagret.
Obligatoriska krav
God erfarenhet av analysmodeller i ett datalager samt erfarenhet från ett gemensamt beslutsstöd tvärs en hel affärsverksamhet.
Grundläggande kunskaper i Power BI Report Server (on-premise) för analys och rapportering.
Dokumenterad erfarenhet av analyser inom bank och försäkring med ett tydligt fokus på kundengagemang.
Mycket god förmåga att kommunicera och samverka i större, komplexa organisationer med många intressenter, samt förmåga att omsätta komplexa verksamhetsbehov till konkreta förbättringsförslag.
Förmåga att arbeta helt självständigt och strukturerat, med en djup förståelse för vikten av detaljer och kvalitet i en analys.
Meriterande krav
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete och vana av att arbeta i tågstrukturer enligt ramverket SAFe.
Övrig info
Startdatum: 2026-08-10
Slutdatum: 2027-03-31
Omfattning: 100% (Heltid)
Stationeringsort: Stockholm
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9990194