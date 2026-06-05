Affärsutvecklare
Eterni Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Ystad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ystad
2026-06-05
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Vi bygger en ny roll, vill du vara med och forma innehållet?
AFFÄRSUTVECKLARE TILL KUND I MALMÖOMRÅDET
Vill du vara med och bygga upp något större i en bransch med stor framtidspotential?
Vårt kundföretag växer och söker nu en driven affärsutvecklare med fokus på att utveckla relationer med både befintliga och nya kunder. Rollen passar dig som gillar att skapa affärer, bygga långsiktiga relationer och motiveras av stort eget ansvar samt möjligheten att påverka verksamhetens utveckling.
Företaget arbetar med hållbara lösningar inom återvinning och resurshantering och hjälper företag runt om i Sverige att skapa värde av materialöverskott och restprodukter på ett smart, lönsamt och hållbart sätt. Säljorganisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där du kommer att få en viktig roll i den fortsatta tillväxtresan.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med både befintliga kunder och aktivt bearbeta nya potentiella kunder runt om i landet. Du kommer att bygga relationer med företag inom olika verksamheter där materialhantering, resurshushållning och hållbarhet är viktiga delar av verksamheten.
Arbetet handlar om att identifiera affärsmöjligheter, förstå kundernas behov och skapa långsiktiga samarbeten som genererar värde för båda parter.
Det här är en roll för dig som trivs med frihet under ansvar och som motiveras av att få vara med och påverka. Du kommer inte in i en färdig organisation där allt redan är satt – tvärtom söker vi någon som vill vara med och utveckla både arbetssätt, affärer och kundrelationer över tid.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare och känner dig trygg i att ta kontakt med nya kunder, boka möten och driva affärer framåt. Erfarenhet från B2B-försäljning, industri, återvinning, logistik eller andra verksamheter med teknisk eller operativ koppling är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning, ditt driv och din förmåga att skapa förtroende.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning och kundbearbetning
• Är trygg i att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har ett starkt driv och motiveras av att skapa nya affärer
• Är social, relationsskapande och förtroendeingivande
• Trivs med uppsökande försäljning och att skapa nya kundkontakter
• Har god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga långsiktiga relationer
• Gillar att arbeta mot mål och skapa resultat
• Har B-körkort och är beredd att resa i tjänsten
Som person är du självgående, affärsmässig och har lätt för att bygga relationer med människor på olika nivåer. Du gillar att hitta möjligheter, arbeta långsiktigt och skapa resultat genom eget engagemang.
VI ERBJUDER
Vår kund erbjuder en varierande och självständig roll där du får arbeta med kunder över hela Sverige, bygga starka relationer och skapa affärer i en marknad med stor potential. Samtidigt blir du en del av en verksamhet som arbetar hållbart och bidrar till ett smartare resursutnyttjande.
Hos oss värdesätter vi engagemang, initiativförmåga och långsiktighet. Vi tror på att ge våra medarbetare förtroende, möjlighet att påverka och rätt förutsättningar för att lyckas.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som affärsutvecklare är en direktrekrytering där du blir anställd av vår kund. Resor i tjänsten förekommer.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Rebecca Moberg på via 0709-354090 alternativt e-post rebecca.moberg@eterni.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9950796