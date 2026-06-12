Affärsutvecklare - Knowit Connectivity
Knowit Aktiebolag (publ) / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-06-12
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Är du en driven och relationsskapande affärsutvecklare som vill hjälpa kunder att lyckas med sin digitala transformation och produktutveckling? Har du erfarenhet av tjänsteförsäljning inom tech- eller konsultbranschen och drivs av att skapa nya affärer och långsiktiga samarbeten? Vill du dessutom arbeta nära några av Sveriges mest spännande teknikbolag i en region med stark innovationskraft? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Linköping.
Vilka vi är
På Knowit Connectivity brinner vi för teknik, innovation och samarbete. Vi fungerar som en förlängning av våra kunders utvecklingsorganisationer och hjälper dem att accelerera sin digitala resa. Med över 800 konsulter på 15 orter i Sverige, Polen och Tyskland erbjuder vi expertis inom bland annat mjukvaruutveckling, molnlösningar, IoT, embedded, cybersäkerhet och digital produktutveckling.
Våra kunder verkar inom flera olika branscher, exempelvis försvar, telecom, fordon, tillverkning, offentlig sektor och hälsa. Gemensamt för dem är behovet av starka partnerskap och teknisk spetskompetens för att lyckas i en snabbt föränderlig värld.
Vi tror på ett mänskligt och hållbart samhälle där innovation och digitalisering gör verklig skillnad.
Vad du kommer att göra
Som Affärsutvecklare hos Knowit Connectivity i Linköping får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att utveckla affärer med både nya och befintliga kunder och blir en viktig rådgivare i deras tekniska och strategiska satsningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Identifiera och skapa nya affärsmöjligheter i regionen
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Driva hela säljprocessen – från prospektering till förhandling och avslut
Förstå kundernas behov och matcha dem med rätt kompetens och erbjudande
Samarbeta nära rekrytering, konsultchefer och tekniska experter för att skapa starka leveranser
Delta i nätverk, event och andra affärsdrivande aktiviteter
Bidra aktivt till vår starka säljkultur och fortsatta expansion i Linköping
Du kommer att arbeta nära kollegor inom försäljning och leverans över hela Sverige, samtidigt som du är med och bygger vår lokala närvaro i Linköping.
Vad vi söker
Vi söker dig som har minst 3–5 års erfarenhet av B2B-försäljning inom tech-, konsult- eller bemanningsbranschen. Du är affärsdriven, relationsskapande och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativ försäljning.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av konsultförsäljning eller tjänsteförsäljning inom IT/tech
Är van vid att arbeta proaktivt med nykundsbearbetning
Har ett starkt affärsfokus och dokumenterad erfarenhet av att skapa resultat
Är trygg i att leda dialoger med beslutsfattare och bygga förtroende över tid
Trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa tillväxt
Är självgående, initiativtagande och har ett starkt eget driv
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har ett nätverk i Linköpingsregionen och förståelse för de lokala marknaderna inom exempelvis försvar, industri eller avancerad produktutveckling.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka – på riktigt. Vi erbjuder en entreprenöriell miljö där idéer uppmuntras och där du får stor frihet under ansvar. Samtidigt blir du en del av ett större sammanhang inom Knowit med stark kultur, bred kompetens och stora utvecklingsmöjligheter.
Hos Knowit Connectivity får du:
Arbeta med spännande kunder och framtidens teknik
Ett starkt team med engagerade kollegor och specialister
Möjlighet att påverka och bygga affärer lokalt i Linköping
Kompetensutveckling och tydliga karriärvägar inom Knowit
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
En kultur präglad av öppenhet, samarbete och innovation
Nästa steg
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med på vår fortsatta resa? Då vill vi gärna höra från dig.
Ansök via länken nedan eller kontakta oss för att veta mer om rollen och möjligheterna hos Knowit Connectivity i Linköping.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900593-2050447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit Aktiebolag (publ)
(org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Sankt Larsgatan 16 (visa karta
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582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Knowit Sweden Jobbnummer
9961281