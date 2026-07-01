Affärsutvecklande Teknisk Säljare - BK Clean
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2026-07-01
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Vill du vara med och bygga nästa tillväxtområde inom BK Tech Group?
BK Clean är BK Tech Groups affärsområde för tvättar och vändare till avfalls- och återvinningsbranschen. Våra produkter används av kommuner, avfallsbolag och entreprenörer för effektiv rengöring och hantering av kärl och behållare.
Nu söker vi en affärsutvecklande teknisk säljare som vill vara med och utveckla affären i Sverige och internationellt.
Om rollen
Du blir en viktig del av BK Cleans fortsatta utveckling och kommer att arbeta nära produktchef, konstruktion och produktion för att vidareutveckla affären.
Rollen har ett tydligt fokus på nykundsbearbetning, marknadsutveckling och försäljning. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla återförsäljare och partners. Samtidigt arbetar du tillsammans med övriga organisationen för att utveckla befintliga kunder och skapa fortsatt tillväxt.
Du kommer att arbeta med hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kundkontakt till offert, förhandling och avslut.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga en växande affär och som trivs med stort eget ansvar och korta beslutsvägar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya kunder i Sverige och internationellt.
Utveckla nya marknader, återförsäljare och affärspartners.
Ansvara för offertarbete, kalkyler och affärsförhandlingar.
Bygga och utveckla en stark försäljningspipeline i CRM.
Planera och genomföra kundbesök, produktdemonstrationer och mässdeltagande.
Samarbeta med produktutveckling och produktion för att säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.
Bidra med marknadsinsikter och kundfeedback som utvecklar BK Cleans produkter och erbjudande.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B-försäljning.
Är en affärsdriven person som trivs med att skapa nya affärer.
Har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att driva affärer från första kontakt till avslut.
Är van att resa och bygga långsiktiga kundrelationer.
Har ett starkt eget driv och arbetar självständigt.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från maskinförsäljning, återvinningsbranschen, kommunal verksamhet, entreprenad eller industri är meriterande.
Vi erbjuder
Hos BK Tech Group får du möjlighet att arbeta i ett entreprenörsdrivet teknikföretag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
Du blir en viktig del av utvecklingen av BK Clean och får arbeta tillsammans med engagerade kollegor inom försäljning, produktutveckling och produktion. Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och goda möjligheter att växa i takt med affären.
Placeringsort: Blomstermåla eller Göteborg.
Läs mer om BK Clean på www.bkclean.se.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Tech Production AB
(org.nr 556909-0870), http://www.bktech.se
Traversvägen 11 (visa karta
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384 31 BLOMSTERMÅLA Jobbnummer
9987884