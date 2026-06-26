Affärsorienterad redovisningsekonom
Visby stift / Redovisningsekonomjobb / Gotland Visa alla redovisningsekonomjobb i Gotland
2026-06-26
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Vill du arbeta med ekonomi där siffrorna bidrar till något större?
Visby stift söker nu en affärsorienterad och noggrann redovisningsekonom som vill vara med och utveckla vårt ekonomiarbete.
Om jobbet
Som redovisningsekonom hos oss blir du ett kvalificerat stöd till pastorat och församlingar inom Visby stift. Du bidrar till att skapa stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar som gör skillnad – både i människors vardag och för kommande generationer.
Du ansvarar för den löpande ekonomiadministrationen och arbetar självständigt med hela processen från bokföring till bokslut och rapportering. Tillsammans med kollegorna utvecklar och kvalitetssäkrar du ekonomiska rutiner och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
upprätta, följa upp och revidera budgetar
ansvara för löpande bokföring, kontering, avstämningar och huvudbok
genomföra månads-, kvartals- och årsbokslut
hantera kund- och leverantörsreskontra samt betalningar
ta fram ekonomiska rapporter till ledning och styrelser
följa upp och analysera ekonomiskt utfall, nyckeltal och lönsamhet
upprätta moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer
ansvara för lönehantering, lönekörning och rapportering till myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning, eller motsvarande erfarenhet
flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
goda kunskaper i bokföring, bokslut och deklarationer
god vana av att arbeta i ekonomi- och lönesystem
B-körkort
delar Svenska kyrkans värdegrund.
erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan eller annan idéburen organisation är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, noggrann och analytisk och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt arbetar du självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du är lösningsorienterad och trivs med att utveckla rutiner och arbetssätt. Vi tror också att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att förklara ekonomiska frågor på ett tydligt och förtroendefullt sätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en organisation där ekonomin är en viktig del av kyrkans uppdrag. Du blir en del av ett engagerat arbetslag med korta beslutsvägar och får möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen.Så ansöker du
Din ansökan skickar du in till visby.stift@svenskakyrkan.se
med ett personligt brev och CV, märk ärenderubriken med "Redovisningsekonom".
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026. Men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Olander, ekonomichef, på 070-221 69 77.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Visby stift
Visby stift omfattar Gotlands pastorat och församlingar samt Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Stiftskansliet stödjer och utvecklar kyrkans verksamhet inom bland annat ekonomi, fastigheter, kulturarv, kommunikation och verksamhetsutveckling. Hos oss får du arbeta i en organisation där god ekonomisk förvaltning bidrar till att skapa förutsättningar för kyrkans uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Stift
(org.nr 252010-0120)
Norra Kyrkogatan 3a (visa karta
)
621 55 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9981491