Affärsområdeschef Stadsnät till Karlstads Energi AB
2026-03-20
Nu söker vi nästa nyckelperson som vill vara med och driva utvecklingen av framtidens digitala infrastruktur. Hos oss på Karlstads Energi får du möjlighet att påverka på riktigt - i en bransch som är både spännande och i ständig förändring.
Vi är Karlstads största kommunala bolag med cirka 270 medarbetare och verksamhet inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning. Här arbetar allt från el- och fibermontörer till ingenjörer, tekniker, projektledare och säljare - alla med ett gemensamt mål: att skapa ett hållbart och uppkopplat Värmland.
Att vara en del av Karlstads Energi innebär att du får arbeta med hållbarhet och digitalisering i praktiken. Vi värdesätter kompetens, samarbete och nyfikenhet - och vi tror på att utvecklas tillsammans.
Led framtidens stadsnät i ett växande Karlstad
Som en del av Karlstads kommun bidrar Karlstads Energi och Stadsnät till att stärka den lokala samhällsutvecklingen genom ett nära samarbete med kommunens olika enheter och initiativ.
Vi söker nu en engagerad, tydlig och utvecklingsdriven ledare som vill ta ansvar för stadsnätets fortsatta utveckling och digitala infrastruktur i Karlstad. Som affärsområdeschef blir du en nyckelperson i vår satsning på robusta, hållbara och framtidssäkrade lösningar för både invånare och företag.
Om rollen
Du har det strategiska ansvaret för affärsområdets utveckling, styrning och resultat. Med fokus på driftsäkerhet, kvalitet och långsiktiga investeringar leder du verksamheten framåt. I nära samarbete med marknad och övriga delar av koncernen driver du en kundorienterad utveckling som möter framtidens behov.
Tillsammans med dina enhetschefer och medarbetare bygger du en modern och effektiv organisation som är rustad för digitala krav. Rollen innefattar personal-, budget- och resultatansvar. Du rapporterar till VD och ingår i Karlstads Energis ledningsgrupp. Som affärsområdeschef ansvarar du även för att verksamheten följer gällande lagar och regelverk samt för att säkerställa en hög tillgänglighet med så få avbrott som möjligt - stadsnätet är en samhällskritisk infrastruktur där kvalitet och stabilitet är avgörande.
Din profil
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att bygga starka team, skapa engagemang och leda i förändring. Du har erfarenhet av strategisk planering, ekonomiskt ansvar och att driva utveckling i komplexa miljöer. Bakgrund inom stadsnät, telekom, digital infrastruktur eller annan samhällskritisk verksamhet är meriterande, men inte avgörande. Det viktigaste är ditt ledarskap och din förmåga att skapa resultat tillsammans med andra. Du är tydlig, prestigelös och värderingsdriven. Du samarbetar gärna över gränser och bidrar till en kultur där ansvar, utveckling och gemensamt engagemang står i centrum.
Vi erbjuder
Hos Karlstads Energi får du leda en verksamhet som är avgörande för både näringsliv och invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö där gemenskap, engagemang och utveckling är centrala - och där du får vara med och göra verklig skillnad. Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Inom koncernen Karlstads kommun är varje medarbetare en viktig del av helheten. Tillsammans förverkligar vi visionen om Ett bättre liv i Solstaden. Kom och väx med oss!
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning. Vid intervju krävs giltig legitimation. Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat.
Ansökan och kontakt
Urval och intervjuer sker löpande, och vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum är den 20/4.
I denna rekrytering samarbetar Karlstads Energi med Qtym.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Stijn Bos - 070-457 47 71, stijn.bos@qtym.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans fortsätta utveckla Karlstads stadsnätsinfrastruktur.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Har du skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig rekryteringskonsult för vidare hantering. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556389-2081)
