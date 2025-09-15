Affärsområdeschef Lantbruk och Miljö - Vikariat
2025-09-15
Om tjänsten Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge söker en affärsområdeschef inom Lantbruk och Miljö för ett vikariat på grund av föräldraledighet under år 2026, gärna med start i januari 2026 om möjligt. Som affärsområdeschef får du en nyckelroll i att förvalta och förfina rådgivningsverksamheten inom både växtodling, vatten, miljö, naturvård och ekonomi, där vårt fokus är hållbar utveckling, lönsamhet och att skapa värde för våra kunder och medarbetare. Du leder ett team av erfarna rådgivare på kontoren Gamleby, Kalmar, Ingelstad och Blekinge. Din roll blir att överse hela verksamheten, ha budgetansvar, personalansvar och coacha medarbetarna i sina roller. Det finns en ledningsgrupp med två kollegor som kommer stötta i alla frågor som rör verksamheten. Därför finns inget krav att man ska ha erfarenhet från den gröna näringarna, även om det är meriterande, utan fokus kommer att ligga på personliga egenskaper som ledare.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter för affärsområdeschef Lantbruk och Miljö Leda verksamheten inom affärsområdet Lantbruk och Miljö med fokus på lönsamhet och kvalitet.
Personalansvar för ett team av 19 rådgivare och specialister - rekrytering, arbetsledning, utvecklingssamtal och kompetensutveckling.
Budgetering, resultat- och kostnadsuppföljning samt ansvar för affärsplan och uppföljning av verksamhetsmål.
Hantera konflikter som kan uppstå i det dagliga arbetet.
Säkerställa kundnöjdhet och långsiktiga relationer till både medlemmar, kunder och samarbetspartners.
Samverka med externa aktörer såsom myndigheter, kommuner och näringsliv samt delta i nätverk.
Omvärldsbevaka förändringar i lagstiftning, bransch och teknik.
Arbetet är i huvudsak kontorsbaserat och chefen förväntas vara närvarande i verksamheten. Du kan utgå från något av våra kontor i Kalmar, Gamleby, Ingelstad eller Blekinge.
Kvalifikationer och personliga egenskaper för tjänsten affärsområdeschef Lantbruk och Miljö Högskole- eller universitetsutbildning inom ledarskap eller motsvarande.
Ledarerfarenhet, gärna chef eller verksamhetsledare med personalansvar och erfarenhet av budgetarbete.
Kännedom om lantbrukssektorn, hållbar utveckling och miljöfrågor är meriterande.
Du har ett inkluderande och coachande ledarskap och trivs med att utveckla individer och team.
Noggrann, strukturerad, driven och lösningsorienterad - du kan planera, följa upp och nå uppsatta mål.
Trygg i att hantera konflikter på ett sätt som främjar dialog, öppenhet och goda relationer.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska är meriterande.
Goda IT-kunskaper, B-körkort är ett krav.
Meriterande erfarenheter för rollen som affärsområdeschef inom Lantbruk och Miljö Flerårig erfarenhet från rådgivning, affärsutveckling, projektledning eller ledarskap inom lantbruks- eller miljösektorn.
Har gått UGL (Utveckling av grupp och ledare).
Erfarenhet av att vara ett bollplank och coacha medarbetare i sitt arbete.
Erfarenhet av att leda affärs-/utvecklingsprojekt och arbeta i en medlemsstyrd organisation.
Förmåga att skapa och utveckla nätverk inom näringsliv, myndigheter och akademi.
Vi erbjuder dig - Affärsområdeschef Lantbruk och Miljö
Hos oss får du vara med och leda framtidens hållbara utveckling för lantbruk och miljö i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Du arbetar i ett starkt sammanhang med kompetenta kollegor och erbjuds tillgång till ett brett nätverk inom branschen. Vi satsar på din löpande kompetensutveckling, hälsa och balans mellan jobb och fritid. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme ingår.
Om Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Kunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
För tillfället är vårt Blekingekontor i Bräkne-Hoby, men vi håller på att eventuellt lokalisera oss till andra platser i Blekinge. Vi kan komma att ha ett kontor för denna tjänst, närmare de västra och östra delarna av Blekinge.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län. Läs mer på www.hushallningssallskapet.se
Tillträde enligt överenskommelse. Vikariattjänst under år 2026. Sista ansökningsdatum: 2025-10-19.
