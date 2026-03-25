Affärsområdeschef Inom Advisory Till Enaco
Asta Agency AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
Om företaget
ENACO är ett av Sveriges ledande företag inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Bolaget grundades redan 1977 och har därmed branschens längsta erfarenhet, med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö och omkring 120 medarbetare. Stockholmskontoret är beläget i Kista.
ENACO erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom byggnation, drift och utveckling av datacenter och annan kritisk infrastruktur. De bistår kunder genom hela processen, från projektering och driftsättning av kompletta datacenter till rådgivning och expertstöd vid nyetableringar, där de ofta tar helhetsansvar eller ansvar för delar av byggnationen. Utöver detta tillhandahåller ENACO nätverksinstallationer, teknisk integration och leverantörsoberoende reservkraftslösningar som garanterar en trygg och kontinuerlig elförsörjning - oavsett om det gäller datacenter, sjukhus, banker eller andra samhällskritiska verksamheter.
Som en långsiktig partner med fokus på hållbarhet och driftsäkerhet arbetar ENACO aktivt med energioptimering, energieffektivitet och värmeåtervinning i sina lösningar för att säkerställa resurseffektiva och framtidssäkra anläggningar. Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en affärsområdeschef till sitt rådgivande affärsområde, Advisory, som ska bidra till att stärka ENACOs position som ledande partner inom kritisk infrastruktur.
Vi på Asta Agency samarbetar med Enaco i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Enaco.Om tjänsten
Som Affärsområdeschef för Advisory leder du ett strategiskt och affärsdrivande område med syfte att stärka ENACOs position som rådgivande partner i tidiga skeden av kundernas projekt. Advisory är ett konsultativt ben där man arbetar nära kunderna i tidiga faser av deras beslut. Där du med hjälp av analyser, utredningar och beslutsunderlag hjälper dem att fatta rätt strategiska val. Det kan handla om allt från förstudier, riskanalyser och hållbarhetsbedömningar, till planering av nybyggnationer, flyttar eller uppgraderingar av datacenter.
I rollen har du även ett övergripande ansvar för att bygga upp och utveckla affärsområdet, på sikt rekrytera nya kollegor och forma teamets arbetssätt. Du rapporterar till VD och ingår i ENACOs ledningsgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och driva affärsområdet Advisory
Initiera och leda uppdrag inom rådgivning, analys och beslutsstöd
Stödja försäljningsorganisationen i strategiska kunddialoger
Identifiera affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer
Bidra till ENACOs positionering som branschens mest kunniga och pålitliga partner inom kritisk infrastruktur
Hos ENACO är du med och påverkar ditt eget arbete och företagets fortsatta utveckling. ENACO har utsetts till "Great Place to Work" och de sätter en stor ära i att fortsätta vara en trivsam och fin arbetsgivare med en god balans mellan arbete och fritid. Arbetskulturen är inkluderande och kamratlig och som ledare i deras organisation är du högst delaktig i att bidra till företagskulturen.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen är du analytisk, affärsmässig och socialt säker. Du trivs i en miljö där du får vara med och påverka. Samtidigt har du en ödmjuk och samarbetsinriktad sida där du enkelt bygger relationer med både kollegor och kunder.
Därtill har du:
Civilekonomexamen, civilingenjörsexamen eller likvärdig yrkeshögskoleexamen
Bakgrund som managementkonsult eller verksamhetsutvecklare
Erfarenhet av strategiskt försäljningsarbete är mycket meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Har du dessutom ett särskilt expertområde, exempelvis inom hållbarhet eller energi, ser vi det som en tillgång.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Med fördel Stockholm. Kan även fungera med Göteborg eller Malmö.
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6536396-1911709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Borgarfjordsgatan 10 (visa karta
)
164 55 KISTA Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9817981