Affärsnära Konsultchef inom IT till Accelerate
Vill du arbeta i en affärsnära ledarroll där du får bygga långsiktiga kundrelationer, driva affär och bygga ett starkt konsultteam? Accelerate söker nu en säljdriven Konsultchef till vårt kontor i Linköping som vill vara med och forma vår fortsatta tillväxt och stärka vår närvaro i regionen.
Accelerate är ett etablerat IT-konsultbolag med spetskompetens inom Cloud & Infrastruktur, Integration och Systemutveckling. Vi kombinerar hög teknisk kompetens med starka kundrelationer och ett tydligt fokus på kvalitet, människor och långsiktighet.
Om rollen Som Konsultchef hos oss har du en nyckelroll i verksamheten. Du arbetar nära både kunder och konsulter och ansvarar för att utveckla affären, leda och coacha ditt team samt bidra till regionens tillväxt och lönsamhet.
Rollen är tydligt affärsdriven och passar dig som trivs i gränslandet mellan försäljning, ledarskap och teknik. Du bygger förtroende hos kunder, identifierar nya affärsmöjligheter och säkerställer att våra konsulter har rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas.
I rollen som Konsultchef kommer du bland annat att:
Utveckla och fördjupa relationer med både nya och befintliga kunder samt driva försäljningsdialoger från första kontakt till genomförd affär.
Proaktivt identifiera, initiera och vidareutveckla nya affärsmöjligheter och strategiska kundsamarbeten.
Leda, coacha och utveckla ditt team av IT-konsulter
Bidra till rekrytering och tillväxt genom att attrahera och anställa nya kollegor
Vara en del av den lokala ledningen och aktivt bidra till regionens fortsatta utveckling
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet från konsultbranschen eller affärsnära roller inom IT och som motiveras av att skapa affärsresultat genom människor och relationer. Du är trygg i kunddialoger, har ett naturligt ledarskap och drivs av att bygga team som presterar och trivs.
Vi tror att du:
Är affärsdriven och trivs med försäljning, kundkontakt och relationsbyggande
Har god teknisk förståelse inom Cloud, Infrastruktur, Integration eller Utveckling
Har erfarenhet av att leda, coacha och utveckla människor
Trivs i en roll med stort eget ansvar i en organisation i tillväxt
Är strukturerad, kommunikativ och förtroendeingivande
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Varför Accelerate? Hos Accelerate får du möjlighet att ta en viktig roll i ett etablerat och växande IT-konsultbolag med cirka 250 medarbetare. Du kliver in i en affärsnära ledarroll med stort mandat och tydligt ansvar, där du får möjlighet att bygga och utveckla både affär och team över tid. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, konkurrenskraftiga förmåner och en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete. Hos oss arbetar du nära engagerade, kompetenta och tekniskt duktiga kollegor, i en miljö där människor, kvalitet och långsiktiga relationer står i centrum.
Placeringsort Accelerate finns på flera orter i Sverige och Norge. Tjänsten utgår från vårt kontor i Linköping, med möjlighet till hybridarbete. Önskad start snarast eller enligt överenskommelse.
Har du frågor om rollen? Kontakta Linus Berglund på linus.berglund@iver.se
